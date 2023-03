Investiční hvězdy jako inspirace. Jejich portfolio ale nekopírujte, radí expert

„Lidé by se měli vyvarovat slepého kopírování investic. Bohužel se to děje často a končí to zklamáním. Když člověk kupuje něco a neví proč, nemůže to dobře dopadnout,“ varuje v investičním podcastu Ve vatě Daniel Gladiš z fondu Vltava Fund Sicav.

Daniel Gladiš dal dohromady seznam výjimečných osobností, které mají za sebou nejen skvělé kariéry, ale zároveň nejsou skoupé na informace. Ať už v rozhovorech, na sociálních sítích nebo ve výročních zprávách svých firem, zprostředkovávají know how zajímavé i pro drobné investory.

Einhorn je aktivním investorem už od 90. let. Varoval před nebezpečím pádu banky Lehman Brothers, který odstartoval minulou celosvětovou finanční krizi. Na investičním kongresu v roce 2007 avizoval, že Lehman Brothers bude čelit existenčním potížím, protože má velkou expozici do nelikvidních nehmotných aktiv.

Za pozornost stojí jak Einhornovy čtvrtletní dopisy akcionářům hedgeového fondu Greenlight Capital, který založil, tak jeho videa i kniha Fooling Some of the People All of the Time.