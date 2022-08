Kam s penězi, když akcie i dluhopisy krvácí? Dva tipy investora

Při pohledu na klesající ceny akcií či dluhopisů napadne řadu investorů, zda není lepší investici prodat, než bude ještě hůř. Nepanikařte, radí investor Lubor Žalman. Když dnes prodáte, může to zítra jít nahoru.

Kdo investuje s dlouhodobým horizontem, třeba 15 let, neměl by se současným pádem akcií ani dluhopisů nechat vykolejit. „Největší přínos dobrého finančního poradce je, že nedopustí, aby klient dělal panické změny ve svém portfoliu. Platí si ho, aby měl ruce za zády,“ míní majitel Encor Wealth Management Lubor Žalman.

Zatímco drobný investor by ale měl sedět s rukama založenýma v klíně, Žalmanův Encor Wealth s poměrem akcií a dluhopisů zatřese co čtvrt roku, i když není na trzích tak divoko jako dnes. „My hodně s poměrem a zastoupením investic do různých tříd hýbeme a děláme to v čtvrtletním rytmu,“ vysvětluje.

Pravidlu 60:40 Žalman nevěří

Tradiční investiční strategie doporučuje vložit 60 procent financí do akcií a 40 procent do dluhopisů. Podle analýzy společnosti Arnott dosáhli investoři se základním mixem 60:40 v jakémkoliv sledovaném tříletém období od poloviny roku 2009 do prosince 2021 vyšších výnosů než investoři s komplexnějšími strategiemi.

Žalman na magii 60:40 ale nevěří. „To je pohádka lidí, kteří chtějí radit lidem s investicemi a nevědí jak. Vychází to z historických zkušeností mezi dvěma světovými válkami,“ říká. Stará poučka totiž říká, že když se akciím nedaří, fungují dluhopisy jako pojistka.

To ale podle Lubora Žalmana přestalo platit už v roce 2008 po hypoteční krizi. „Jakmile s trhy začaly centrální banky hýbat, začaly ‚tisknout‘ peníze, tak přestalo platit, že když jdou akcie dolů, jdou dluhopisy nahoru. Vytištěné peníze se dostaly k bankám a investorům, kteří začali kupovat, co bylo. I akcie, i dluhopisy,“ dodává investor v podcastu Ve vatě.

Kam tedy s penězi?

Jak by mělo vypadat ideální portfolio složené v realitě roku 2022? Pokud jste mladší investor do 40 let, který chce investovat pravidelně, minimálně 15 let, mají stejně základ vašeho portfolia tvořit akcie. „Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, bych byl ale opatrný, aby akcie tvořily většinu,“ radí Žalman.

Jeho společnost má proto nyní v dynamické strategii pro toto čtvrtletí minimální zastoupení akcií. V konzervativní strategii nemá dokonce žádné akcie, což ale může být za čtvrt roku jinak.

Žalman doporučuje využít situace na českém dluhopisovém trhu, obzvlášť pokud jste konzervativní investor. „Když si dá člověk polovinu do dluhopisů, neudělá chybu. U domácích korunových dluhopisů jsou nádherné výnosy, i státní dluhopis nese 6 %. Kdyby nesly dvě procenta, bylo by tam akcií víc.“

Zavedené dluhopisy i alternativy

I dluhopisy se ovšem musí diverzifikovat a je lepší je nakupovat od různých firem a postupně. A s rozumem, tedy u zavedených společností. Žalman třeba upozorňuje na současnou emisi dluhopisů Křetínského skupiny EPH. „Nese hezkých 8 %. Zvlášť když ČNB začne snižovat sazby, tak zafixovat si tenhle krásný výnos na pět let nejen že pokryje inflaci, ale jakoby ho zamkne. To je příležitost, která už nebude,“ myslí si.

Zbytek portfolia pak padá na alternativy. „Alternativy mají být do 20 %, ale včetně private equity (soukromý kapitál společností, které nejsou obchodovány na burze, pozn. red.). U komodit bych byl opatrný, jestli bude recese, mohou jít dolů. Elektřina, plyn, ropa – případně akcie ČEZ, EDF, RWE – nejsou špatné,“ míní Žalman.

Poslechněte si celý podcast v přehrávači v úvodu článku.