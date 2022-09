Kdo chce vydělat, musí jít proti davu, radí investor

„Když trhy hodně padají a ekonomiky jsou v recesi, všichni mají špatnou náladu, často se objevují názory, že už to bude napořád špatné. Na jaře 2008 se objevovaly zprávy, že akcie jsou už navždy zatracený instrument. Ale byl to začátek obrovského býčího (stoupajícího) trhu,“ připomíná Gladiš.

Před krizí si zase nikdo – až na pár proroků – nemyslel, že letitý boom akcií brzy skončí. Investor by měl mít podle Gladiše na vědomí, že vývoj ve světě má většinou cyklický charakter. „Když se kyvadlo extrémně vychýlí jedním směrem, tlak na to, aby se začalo pohybovat zpátky, je velký.“

Tuhle chybu zná Gladiš i ze své vlastní zkušenosti, když se chtěl svézt na vlně komodit. „I já jsem se nechal unést extrapolací komoditního cyklu příliš do budoucna. Byli to těžaři mědi a niklu, firmy jako Quadra FNX Minig. Chyba v desítkách milionů,“ vzpomíná.

„Lidé do trendů naskakují pozdě s tím, že když to dělají všichni, musí to být dobře. Přitom když má člověk na něčem hodně vydělat, je nutné do trendu naskočit mezi prvními,“ vysvětluje Gladiš. Přílišná popularita akcie, měny či komodity se zákonitě projeví na její přemrštěné ceně.