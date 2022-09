Šest finančních zvyků exbankéře. Lidé bděte, kde vám utíkají peníze

Cesta podle něj vede přes lépe ohodnocenou práci, případně do druhého zaměstnání či na brigádu. Není to samozřejmě řešení pro každého a ani není bezbolestné.

„Taky jsme začínal za tisíc korun měsíčně, nic jsem si nemohl dovolit. Dneska se to nezdá, ale příjem vám poroste, nebojte si vzít hypotéku,“ dodává.

Udělat dělící čáru mezi věcmi, které člověk potřebuje a které si pouze přeje, je těžké. Občas proto funguje si život bez konkrétního benefitu – bez placené televize, ranní kávy po cestě do práce – prostě vyzkoušet.

„Netflix nestojí 12 dolarů měsíčně, ale 15 hodin života každý měsíc. Hamburger nestojí 4 dolary, ale 10 let života, o které umřete dřív,“ říká Žalman.

Novinář americké CNBC, který 5 let popisoval životy 225 miliardářů, zjistil, že řada z nich žije velmi skromně. Třeba investor Warren Buffet bydlí stále ještě v domě, který si koupil v roce 1958. A iPhone si pořídil až před dvěma lety.

„Přišel jsem na to, že spousta věcí, které stojí hodně peněz, mi kvalitu života zhoršují. Třeba drahá auta. Říká se, chceš-li být bohatý, nepořizuj si třetí nemovitost, druhou ženu a první jachtu,“ glosuje Lubor Žalman.

Přestože jsou Češi spořivé nátury, zvyk odkládat pravidelně to, co nespotřebujeme, nemáme podle exbankéře stále ve svém DNA.

„My si myslíme, že se stát o nás postará, ale to nevyjde. Ta čísla tam nejsou, musíme se začít starat sami o sebe. Nespoléhat na státní důchod. Mladí lidé, kteří půjdou do důchodu za 30 let, ho budou mít směšný,“ připomíná Žalman.