Bez toho, abych viděl fakturu za energie, bych do nájmu nešel, radí expert

Cena nájemného skáče rychleji než kdy jindy. Majitelé bytů proto začali do smluv o podnájmu psát i tzv. inflační doložku. Ta zajišťuje automatické navýšení nájmu o inflaci. „Je to standard,“ říká realitní expert Libor Ostatek.

Libor Ostatek i tak doporučuje vyžádat si od majitele faktury za energie i několik měsíců zpátky. „Pokud někdo není ochotný ukázat karty, já bych do toho nešel,“ radí. Ani po prostudování historie záloh ale není vyhráno. „Účty můžou být velmi transparentní, ale nevím, jaké budou za měsíc. Důležité je podívat se, jak je to zafixováno,“ upozorňuje Ostatek.

Kdo jde žádat o hypotéku, je připraven na robustní prověřování. Křížovému výslechu vás ale můžou podrobit, i když hledáte jen nájem. „Běžně se ptají na doložení pracovní smlouvy. Pokud o sobě nájemník nechce nic říct, nebo mlží, tak je to dobrý indikátor,“ míní Ostatek. Mohou chtít výpis z insolvenčního rejstříku nebo rejstříku exekucí.

Někteří majitelé požadují příspěvek do fondu oprav, který občas po nájemci pronajímatelé vyžadují. Právo na to ale podle spotřebitelské organizace dTest nemají. Nejedná se o službu, ze které by měl nájemník okamžitý prospěch.