Vlevo dole: Babiš píše děkovný dopis lidovcům. Víc mu jít na ruku nemohli

Opoziční plán rozhádat vládu na této otázce vyšel dokonale. „Je šokující, jak vlezli do Babišovy pasti. Není to připravené, jsou rozhádaní a nechají se do toho takto vlákat. Pokud tohle byl cíl Andreje Babiše – jakože bych řekl, že byl – tak bych mu zatleskal,“ říká Václav Dolejší.