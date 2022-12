Vlevo dole hodnotí rok vlády: Máme dvě. Jednu na ven a druhou na doma

Kabinet Petra Fialy v sobotu oslaví první výročí. A říkáme oslaví, i když se možná bude slavit hlavně to, že kabinet vůbec přežil turbulentní dobu. Co se vládě povedlo a v čem naopak svoje voliče zklamala, hodnotí politický podcast Vlevo dole.

Jenže když přijde na situaci doma a předvolební sliby, kde nic tu nic. „Skoro to vypadá, jako bychom měli dvě vlády. Jednu, která působí v zahraničí, kde se jí daří. A druhou doma, ze které mám ale rozpačitý pocit,“ říká Lucie Stuchlíková.

„Nevěřím, že na velké reformy dojde. Ministr školství Vladimír Balaš je slabá politická figura. A co se týče důchodů, pravděpodobnost, že se prosadí něco velkého, co přijme i opoziční hnutí ANO a přežije to další volební období, je malá,“ myslí si Václav Dolejší.