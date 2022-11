Vlevo dole: Poslední Vánoce na Hradě. Mynář a Nejedlý vyhlíží zlaté prase

Prezidentská kancelář si pod sebe stáhla rozhodování o rozpočtu Správy, která disponuje penězi na investice do historického areálu a také tržbami z lukrativních pronájmů reprezentativních prostor. Co se to děje? Téma pro Lucii Stuchlíkovou, Václava Dolejšího a aktuální epizodu jejich politického podcastu Vlevo dole.