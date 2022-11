Vlevo dole: Cena za věrnost? Konzervativci jen cítí, že pokrok nezastaví

Homosexuální poslanci se outují, konzervativní senátorky naopak chtějí věšet metály na dlouholeté manžele. Ve Sněmovně vznikají tři různé zákony řešící manželství a diskutuje se o tom, jestli do ústavy nedat právo platit hezky konzervativně hotovostí.

Co se to v české politice děje? Přenesly se kulturní války ze sociálních sítí i do českého Parlamentu? Téma pro nejnovější díl politického podcastu Vlevo dole.