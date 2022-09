Hra o svědectví Babiše mladšího. Advokáti chtějí zabránit jeho výslechu

I když středeční dopoledne se u soudu s expremiérem Andrejem Babišem točilo kolem jeho nejbližších příbuzných, to hlavní se odehrává kolem jména, které zaznělo spíše na okraj.

Andrej Babiš mladší navzdory všem pochybnostem chce u soudu mluvit a říci, že jeho podpis na převodu akcií Farmy Čapí hnízdo byl zfalšován, a tomu odpovídá aktivita advokátů jeho obžalovaného otce i otce samotného.

Obhajoba se snaží soudce přesvědčit o tom, že junior není ze zdravotních důvodů schopen vypovídat. „O to se teď povede největší boj,“ souhlasí advokát Jiří Kučera, který proces s Babišem starším podrobně sleduje a komentuje ho na Twitteru.

Třetí den procesu @AndrejBabis: Výslechy. Kdo bude vypovídat a kdo odmítne? Co znamená škoda 50 milionů? Rozhodne soudce o výpovědi Andreje Babiše mladšího? Budeme u toho, a odpoledne či později připravíme shrnutí, tedy díl 3. — Jiří Kučera (@JiKuera19) September 14, 2022

Andrej Babiš mladší napsal Seznam Zprávám už minulý týden, že si stále stojí za výpovědí, kterou minulý rok sdělil policii – že podpis na převodu akcií Farmy Čapí hnízdo není jeho. „Ano, stojím si za tím,“ uvedl Babiš junior.

Obhajoba jeho otce tak dnes u soudu předala předsedovi senátu Janu Šottovi písemnou námitku proti výslechu Babiše mladšího, který je naplánován na tento pátek. V čem přesně návrh obhajoby spočívá, nechtěl advokát Andreje Babiše říci.

„Nechci to konkretizovat,“ uvedl Michael Bartončík, podle něhož ale nejde o námitku, nýbrž o „návrh procesního postupu ve vztahu k výslechu Babiše mladšího“.

Jak se k tomu soud postaví, bude zřejmě jasné záhy. „Soudce Jan Šott se k této námitce vyjádří po zahájení odpoledního hlavního líčení,“ uvedl mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Co si o plánovaném výslechu Andreje Babiše mladšího myslí, řekl už včera veřejně jeho obžalovaný otec. U soudu uvedl, že syn není schopen výpovědi.

„Snaží se ten výslech zvrátit,“ komentuje to už citovaný advokát Jiří Kučera.

Ať bude postoj soudce k námitkám Babišovy obhajoby jakýkoli, Andrej Babiš mladší se určitě do Prahy chystá. „16. 9. bude důkaz, že jsem schopen výpovědi,“ napsal už poněkolikáté v SMS zprávě redakci.

Do Prahy má podle posledního vyjádření Babiš junior přiletět dnes večer. „Jsem v lepším zdraví než můj otec. Stačí se kouknout na zoufalé video na benzince,“ reagoval na slova svého otce Babiš junior.

A jak vnímá to, že se u soudu se svým otcem setká? „Nijak to nevnímám. Jenom nechci potkat jeho (nebo nějakou gorilu Agrofertu) na ulici,“ uzavřel Babiš mladší.

Proč se podle advokáta Jiřího Kučery právě teď hraje největší boj o výpověď Babišova syna?

Babiš junior zpochybňuje pravost podpisu na smlouvách, na jejichž základě se měl stát akcionářem Farmy Čapí hnízdo. Jak bylo uvedeno, opakovaně říká, že nic takového nepodepsal. Totéž ale před soudem řekl jeho otec. „Jednoznačně odmítám, že bych to podepsal,“ řekl v úterý u soudu Andrej Babiš starší.

O pravosti podpisu v úterý před soudem vypovídal znalec Aleš Čulík, který uvedl, že u některých podpisů Babiše mladšího se objevila částečná shoda s podpisy jeho otce. Přesněji to prý určit nešlo. A právě proto, že se nevyjádřil se stoprocentní jistotou, je důležité, co před soudem, pod přísahou, řekne Babišův syn. Svědectví znalce s doplňujícím tvrzením Babiše mladšího by mohlo vést soud k závěru, že podpis skutečně zfalšován byl.

„Obhajoba to nechce připustit, právě proto, že se obává, že by pan Babiš mladší výpovědí mohl zpochybnit svůj podpis o převodu akcií a z hlediska obhajoby vnést do věci jiné světlo. Navíc hrozí, že řekne i něco, o čem třeba ani nevědí,“ domnívá se advokát Kučera.

Andrej Babiš mluví o středečním vystoupení Jany Mayerové.Video: Kristina Ciroková, Seznam Zprávy

U soudu ve středu dopoledne také zazněla překvapivá slova z úst obviněné bývalé manažerky Farmy Čapí hnízdo Jany Mayerové (Nagyové). Na výzvu soudce, zda se chce k věci vyjádřit, uvedla, že se chce omluvit rodině Andreje Babiše. „Pokud by někdo čistě teoreticky pochybil v této věci, jsem to já. Nikdo z jeho rodiny tady nemá co dělat,“ řekla rozechvělým hlasem u soudu Nagyová.

Podle advokáta Jiřího Kučery tato její výpověď ale nemá žádnou právní váhu. „Z právního hlediska to nemá žádný význam. Nedoznala žádnou vinu, k té skutkové podstatě se nevyjádřila,“ okomentoval slova Nagyové Kučera.