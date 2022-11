Česko stáhlo velvyslance z Varšavy. Zdravotní důvody, říká ministerstvo

„Pan velvyslanec je nyní na služební cestě v Praze. Bude si nyní brát na několik týdnů nemocenskou ze zdravotních důvodů,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Lenka Do. Podle ní by se poté „měl znovu vrátit do služby“. Po publikaci článku Lenka Do zdůraznila, že službou myslí Dürrovo působení v původní funkci velvyslance.