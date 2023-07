Cestovky vypravují na Rhodos speciály, stát je podle Fialy také připraven

Čeští turisté, kteří nebudou moci kvůli požáru na jihu řeckého ostrova Rhodos dokončit svou dovolenou, se budou už dnes v noci moci vrátit zpět. Cestovní kanceláře Fischer, Exim Tours a Čedok se na tom dohodly s leteckou společností Smartwings.

„Dnes kolem půlnoci vyšleme speciální repatriační let pro klienty Fischer a Exim Tours. Na palubu nastoupí klienti, kteří se ocitli ve svízelné situaci a chtějí se vrátit zpět. Ostatní turisté, kteří mají standardně odletět zítra, odletí podle původního plánu,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Do letadla, které má 189 míst, budou delegáti cestovek vybírat přednostně lidi, kteří to potřebují nejvíce. „Delegáti jsou přímo na místě a mají tak nejlepší přehled o tom, kdo je v jaké situaci a co potřebuje. Sami budou kontaktovat klienty, aby je dostali na letiště, a budou brát ohled i na jejich rodinný či zdravotní stav. Přednost tak budou mít rodiny s dětmi, senioři nebo třeba těhotné ženy,“ vysvětluje Bezděk.

Část českých turistů se naopak podle něj může začít vracet zpět do svých letovisek, protože požár se přesouvá dále na jih, kde cestovní kanceláře nemají žádné klienty. „Zpátky se mohou vracet klienti například do hotelů v oblasti Lindos a Pefki,“ dodává mluvčí CK Fischer.

Zpět turisty, tam hasiče

Na vlastní náklady vypravuje speciální letoun pro své klienty na letiště Rhodos také Čedok. „Letadlo Boeing 737, které pojme více než 200 lidí, odletí dnes v noci. Jedná se o mimořádný charterový let a na palubě z Prahy vezmeme také některé pracovníky Ministerstva zahraničních věcí a hasiče,“ uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Letecká společnost Smartwings, která po dohodě s cestovkami odstartuje pro české turisty, upřesňuje, kdy by měly letouny přistát na Letišti Václava Havla. „První letoun odletí ještě dnes večer a vrátit by se měl ve 2:20, druhý by měl v Praze přistát v 5:10,“ řekla SZ mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Dva speciály vypraví dopravce také na Slovensko na žádost tamějších cestovních kanceláří. „První letadlo by mělo právě nyní přistávat na Rhodosu a do Bratislavy by mělo přiletět krátce před půl jedenáctou, druhé letadlo přiletí v noci po půlnoci,“ dodává Dufková.

Poslankyně za ANO Jana Mračková Vildumetzová si na twitteru postěžovala, proč speciál nevyšle také česká vláda nebo Ministerstvo zahraničí.

Může mi prosím premiér @P_Fiala nebo ministr zahraničí @JanLipavsky vysvětlit, jak je možné, že Slovensko vysílá pro své občany na požáry soužený Rhodos speciální letadlo, aby je dostalo urychleně domů a Česko, které má na místě několik tisíc občanů, tam vyšle jen dva úředníky? — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) July 23, 2023

Premiér Petr Fiala reagoval, že kabinet je speciál připraven vyslat, jakmile to bude potřeba. To samé potvrdil i mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, které na svých stránkách informuje o odletu dvou speciálů vypravených cestovkami. „Jsme v kontaktu s cestovními kancelářemi a zatím situaci zvládají. Pokud to bude situace vyžadovat, tak pro naše občany vypravíme další speciální let. Jako záložní let pro ně máme přichystán armádní letoun,“ řekl SZ mluvčí rezortu Daniel Drake.

K situaci na ostrově Rhodos: Jsme v kontaktu s českými občany, diplomaty i cestovními kancelářemi. Zástupci @mzvcr pomáhají lidem přímo na místě. Jsme připraveni vyslat vládní letadlo a poskytnout pomoc při případné evakuaci našich občanů. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 23, 2023

Jak cestovky situaci na místě zvládají, je těžké z dálky ověřit. Na všech místech asi nebude situace ideální, jak potvrzuje e-mail čtenáře Seznam Zpráv, který si však přál zůstat v anonymitě. „Jsem jeden z mnoha evakuovaných na Rhodosu, cestovní kanceláře v první chvíli totálně selhaly! Příběhů, které zde člověk zažil, je hodně. Rodiče táhnou děti, babičky a k tomu se jim boří kufry v písku. Kufry nechají po několika kilometrech někde na pláži a jen s tím, co mají, jdou dál. Dalším neumožnily si vzít žádný kufr, nemají nic, jen v tom, v čem byli na pláži. Že vše klapalo? Ani omylem,“ uvedl v e-mailu.

Svědectví z místa poskytla redakci i Klára Divíšková, mluvčí Letiště Václava Havla, která je na dovolené na Rhodosu, ale 40 kilometrů od postižených oblastí. „V noci na neděli turistům přišla SMS, aby se evakuovali, pokud jsou v zasažených oblastech. Když jsme se ráno probudili, viděla jsem, že po chodbách a na recepci jsou vyndané matrace ze slunečních lehátek a na nich hotelová prostěradla a polštáře. Na některých spali lidé se zavazadly,“ uvedla mluvčí pražského letiště.

Foto: Klára Divíšková Takto to vypadalo v neděli ráno v hotelích, které sídlí severněji na Rhodosu - byli do nich evakuováni hosté z jihu.

Evakuace obyvatel nastala včera. Podle místní policie to byla dosud největší evakuační operace, kterou způsobily lesní požáry. Ty začátkem týdne vypukly na ostrově Rhodos a v sobotu dopoledne se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě.

Turistické lokality Kiotari či Lardos zavalil hustý dým. Podle místních médií bylo evakuováno na 20 tisíc lidí, podle AFP na 30 tisíc. Několik lidí bylo ošetřeno v nemocnicích, například kvůli zlomenině nohy. Evakuace se dotkla i stovek českých turistů, hlavně klientů Čedoku, Fischer a Exim Tours, ale dotkla se například i několika klientů cestovatelsko-zážitkové agentury Zažít Rhodos.

Co je DROZD Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Podle českého Ministerstva zahraničí se v souvislosti s požárem nikdo z českých turistů nezranil. Některé české cestovní kanceláře i německá TUI, která je jednou z největších na světě, pozastavily zájezdy na Rhodos do postižených oblastí. Nabízejí bezplatné storno či náhradní destinace, uvedla agentura ČTK.

Většina z evakuovaných místních a turistů se podle agentury do bezpečí dostala po silnici, několik tisíc jich z pláží odvezly desítky lodí, pobřežní stráže i soukromníků. Mnozí ale popsali, že museli jít kilometry pěšky.

Začátek evakuace byl tak překotný, že někteří si nestihli ani zabalit věci a hotel opustili i bez osobních dokladů. Mnozí turisté popsali evakuaci jako chaotickou. Místní úřady pro zasažené uvolnily školy, sportovní halu či trajekty, někteří se dostali do náhradních hotelů, kde část z nich strávila noc na zemi.