„Důvody k potratu jsou směšné“. V centru Prahy se střetly opoziční světy

Na Klárově se sešli účastníci Národního pochodu pro život, který organizuje Hnutí pro život, antipotratová organizace. Ta nedávno na svých sociálních sítích zkritizovala posílání tzv. pilulky po znásilněným Ukrajinkám ruskými vojáky. Později jejich názor podpořil i kardinál Dominik Duka.

U Rudolfina se konala protiakce pochodu. Organizátoři, kterými bylo pět neziskových organizací, kritizovalo především aktivity i nedávný kontroverzní výrok Hnutí pro život.

Kdo byli účastníci obou akcí? Proč dorazili na jedno nebo druhé setkání a jaké zastávají názory na potratovou politiku?

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Dominik přijel ze Zlínska.

Dominik

Jsme tu, abychom podpořili Pochod pro život. Myslíme si, že každé nenarozené miminko má naději na život. Když se rodič rozhodne, že svoje dítě nechce, je sám proti sobě. Kdyby se jeho rodiče tak rozhodli, nic takového by nemohl říct. O žádné kontroverzi jsme neslyšeli, nic o tom nevíme. Sledujeme ale Hnutí pro život, občas si nějaký článek přečtu. Dorazili jsme ze Zlína, už jsme byli na mši. Jsme tu poprvé.

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Zdeňka přijela na pochod s dcerou.

Zdeňka

Jsme tu proto, že podporujeme dobrou věc. Podporujeme právo na život a na to, aby každá žena mohla donosit dítě, i když je v nepříznivé situaci. Hnutí pro život toto umožňuje. Od Hnutí pro život nám přišel mail, že ta kontroverze, o které mluvíte, že to tak nebylo, že se do toho Hnutí pro život dostalo nedopatřením. Nečetli jsme ale ten původní výrok. Vím jen, že tam došlo k nějaké špatné formulaci. Na pochodu jsem byla před třemi lety. Dcera je tu se mnou poprvé.

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Pan Ivan se svým transparentem.

Ivan

Jsem tu, abych podpořil dobrou věc. Snažím se jezdit na pochod pravidelně. Chci ukázat našim spoluobčanům, že každému počatému životu už tluče srdce, že se těší na maminku a na sourozence, na otce. Má stejnou důstojnost jako my všichni, co tu běháme po trávě. Každý rok bohužel 20 tisíc lidí skončí takovým způsobem. Každý život i před narozením by měl být chráněný. Myslím, že bychom to zvládli, jsme dostatečně vyspělí. Gynekology považuji za slepé, že nechápou. Život začíná početím. Když se někdo chová, že to tak není, mi je smutno. Neoznačuji je za vrahy, ale nechci, aby se dostávali do té role. Ty dnešní důvody k potratu jsou směšné, lékaři by to měli brát jako výzvu a bojovat o životy.

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Farář je pro zpřísnění potratového zákona.

Pavel

Jsem tu, protože je pro mě důležité podporovat život jako takový. Od početí po přirozenou smrt. Tento pochod považuji za správný. Jsem tu podruhé. Zaznamenal jsem kontroverzi, příliš jsem to neřešil a nehledal podrobné informace. Názor na to mám, mailem posílali omluvu za nepřesnou formulaci. Původní článek jsem ale neviděl. Z mého pohledu jsou potratové zákony v Česku rozvolněné, v této době bych nebyl pro úplný zákaz, ale pro zpřísnění ano.

„Zajímalo by mě, kde Hnutí pro život bere peníze, jsou všude.“

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Podle Lídy jsou více slyšet konzervativní politické názory.

Lída

Jsem tu, protože mi záleží na možnosti volby. Každý by měl mít možnost zacházet se svým tělem, jak uzná za vhodné, aniž by ohrožoval lidi kolem sebe. To, co se děje v okolních zemích, je děsivé. Chci být víc aktivní a podpořit to, aby se to v Česku nedělo. Konzervativní hlasy začínají být víc slyšet. Přišla bych i bez nedávného výroku Hnutí pro život, ale to byl další díl do skládačky.

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Aktivista Kryštof Stupka nechce, aby lidé z Hnutí pro život radili na ministerstvu,

Kryštof

Jsem tu, protože si myslím, že církev a stát jsou dvě oddělené organizace. Církev by neměla mluvit státu do toho, co dělá a obráceně. Měli jsme tu nějaká práva vybojovaná a hnutí se tu snaží veškerý progres vzít a posunout nás zpátky, dělají to skrze hnusné taktiky, ale i ty, které nejsou tolik vidět. Jsme tu dneska proto, že to víc vyplulo na povrch. Je třeba, aby Hnutí pro život přestalo radit politikům, aby nebyli poradci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je důležité jim říct, že takhle ne, že chceme lidská práva a nechceme, aby spolupracovali s církevní organizací, která nám tyto práva chce vzít.

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Veronika pozoruje omezování reprodukčních práv v Polsku a na Slovensku.

Veronika

Jsem tu, protože si myslím, že se Hnutí pro život k celé kauze postavilo špatně. Použili sekundární viktimizaci, tedy když říkáme, že si za znásilnění může přeživší sám nebo sama. Myslím si, že ženám reálně pomůžou pilulky pro a ne houkadla a pepřáky. Nemyslím si, že tu kauzu Hnutí pro život komunikačně zvládlo. Sleduju omezování reprodukčních práv v Polsku a na Slovensku a tady debata o omezování v mainstream neprobíhá. Bojím se ale, že se díky těmto kauzám taková hnutí přilákají pozornost. Navíc by mě fakt zajímalo, kde Hnutí pro život bere peníze, jejich reklamy jsou úplně všude. V diskusi to zatím není, ale jsme teprve na začátku nové vlády, tak uvidíme.

Foto: Eva Soukeníková, Seznam Zprávy Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se svou manželkou Lydií Frankou.

