Exposlanec Feri je v nemocnici. Policie mluví o pokusu o sebevraždu

Exposlanec TOP 09 Dominik Feri byl v sobotu v podvečer převezen do nemocnice se středně těžkým zraněním, uvedl server Blesk.cz. Podle jeho informací se spekuluje o možné sebevraždě a případem se zabývají kriminalisté.

Podle Blesk.cz byl exposlanec Dominik Feri do jedné z pražských nemocnic převezen při vědomí. „Vyjížděli jsme do ulice Kubelíkova k úrazu 25letého muže. Po ošetření byl převezený do nemocnice,“ řekla serveru mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.