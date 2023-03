Poslanci chtějí vyšetřovací komisi k akcím Hradu

Iniciátory podpisové akce jsou vládní poslanci a členové výboru pro bezpečnost Michal Zuna (TOP 09), Jiří Hájek (STAN) a Šimon Heller (KDU-ČSL). Intenzivněji sbírat podpisy by chtěli od pondělí. Potřebují jich čtyřicet, několik už získali.

„Co se týče přesného zadání vyšetřovací komise, tak to je ještě k dohodě. Za sebe preferuji, aby měla komise co nejširší spektrum svého působení, ideálně, aby mohla prověřovat kauzy od roku 2013 do letoška,“ řekl Seznam Zprávám místopředseda výboru pro bezpečnost Šimon Heller.