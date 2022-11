Kauza bytů a pískovny v Brně. Policie stíhá stavební firmu s 30 zaměstnanci

Brněnská stavební firma Ing-Czech, která figuruje v kauze privatizace bytů a městské pískovny, patří mezi obviněné, zjistily Seznam Zprávy. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Společnost se 32 zaměstnanci totiž prostřednictvím advokáta v úterý ke krajskému soudu poslala návrh na insolvenci.

Pískovna se totiž loni v červenci zavázala, že v následujících letech výrazně zvýší zavážku materiálu do areálu, a to prostřednictvím Ing-Czech. Náklaďáky mají do areálu letos navézt 292 tisíc tun zeminy či kamení, příští rok 350 tisíc tun a stejné množství i v roce 2024.