„Výpalný“, říká stíhaný Guči o reklamě v Parlamentních listech

„Vnímal jsem to jako tlak a tak jsme de facto platili za to, abychom měli klid,“ vysvětluje metodu, kterou si skupina kolem Michala Redla zajišťovala klid na práci.

„Pomluva je totiž v našem světě nejhorší zbraň. Když někdo řekne, že po Dovhomiljovi jde policie, nikdo se s vámi nesejde. S tím jsem bojoval poslední dva roky,“ vysvětluje muž, který ve skupině používal přezdívku Guči. V byznyse které stojí na hraně zákona, nebo za ní je, paradoxně dobrá pověst zásadní. Korupční dohody se logicky poměrně obtížně vymáhají soudně, a tak reputace že člověk dodrží slovo, a že spolupráce s ním je bezpečná, je zásadní. Dovhomilja to dobře věděl a proto na „dobrou pověst“ pečlivě dbal.

„Ve chvíli, kdy se o nás někde napsalo špatně třeba v Parlamentních listech, tak jsem se většinou ozval Honzovi Holoubkovi. Zašel jsem tam, popovídali jsme si o tom a domluvili jsme se, že objednáme nějaký reklamy, bannery. Dohodl jsem se s nimi na rámcové smlouvě, podle které jsme jim posílali pravidelně za reklamu. Tím se z mého pohledu vyřešil nepříjemný tlak ze strany Parlamentních listů. Žádnou reklamu jsme ale reálně neměli,“ popisuje Dovhomilja to, co nazval výpalným.

„Jestli jde o Redla, tak za mnou chodilo hodně lidí, kteří se chtěli dohodnout, abych vynechal Redla s Hlubučkem, ale Pavel Dovhomilja to nebyl,“ prohlásil Holoubek a slíbil, že doklady k reklamě dohledá a předloží. „My to musíme mít, protože ještě navíc procházíme normálním auditem,“ dodal.

Podle MF DNES si i někdejší hejtman Michal Hašek platil za sebeprezentaci na webu stotisícové částky, a to jednateli firmy JT Media Janu Tvrdoňovi. Za reklamu v Parlamentních listech čelila kritice například i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pětiměsíční kampaň stála pojišťovnu necelých 225 tisíc korun a jejím výstupem bylo patnáct PR článků a zveřejnění stejného počtu tiskových zpráv.

A další den poslal kopie dvou listů. Pod titulkem a fotografií je modrý rámeček a v něm jméno Dovhomiljovi firmy. Ani jeden ale nevypadá jako snímek internetového banneru. „To je vtipný, to ani není logo naše. To teď dodělávali, pravděpodobně,“ soudí Dovhomilja poté, co mu Seznam Zprávy podklady předložily.