Blažkův náměstek zaměstnává otce a zakázky dával svému zástupci

Reportéři se minulý týden vypravili na místo mimo jiné pátrat, proč tam Stanislav zaměstnal jako vedoucího nákupu svého otce, který je zároveň sponzorem ODS. A zajímalo je i to, proč zástupcem ředitele Stanislava je muž, kterému Blažkův náměstek zároveň postupně jako živnostníkovi bez tendru zadal zakázky za více než milion. Dotyčný zároveň podniká s otcem Stanislava.

Reportérům se Vaňka podařilo zastihnout v jeho domě nedaleko domova pro seniory. „Tam se to řešilo s krajem přes právníka,“ řekl Vaněk s tím, že kraj se usnesl, že o střet zájmů nejde. A to samé řekl Seznam Zprávám Stanislav s tím, že to s právníky kraje řešil už v roce 2020.