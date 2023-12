Specialita Blažkova náměstka: Porcování veřejných zakázek na silvestra

Totiž: ministerský funkcionář si ponechává ještě druhou práci – vede Domov pro seniory Tmavý Důl, který spadá pod Královehradecký kraj, kde má ODS svého hejtmana. Do zařízení vzdáleného dvě hodiny od Prahy vozí Stanislava v pátek rezortní řidič služebním autem, jak popisují místní. Platu za druhou funkci se náměstek vzdal a své další působení v zařízení nazývá neplaceným volnem. Zakázky ale vypisuje a podepisuje dále on.

Ponor do hospodaření tamního domova důchodců odhaluje, že zakázky získávají firmy, které statisíci korun sponzorují právě občanské demokraty.

V mnohých případech přitom práce ředitel Stanislav dělí tak, aby spadly pod limit, nad který by je musel soutěžit. Po dotazech Seznam Zpráv se navíc začaly dít věci – večer před vydáním textu začal Stanislavem vedený domov nahrávat do registru nové verze smluv, v nichž se část údajů změnila.

Pavilon vybudovala trutnovská firma BAK – Stavební ve sdružení s další stavební firmou. BAK zároveň od roku 2014 na sponzorských darech ODS poslala téměř milion korun. Čtvrt milionu z toho ani ne půl roku potom, co zakázku získala.

Stanislavovo jméno na poslední silvestrovské smlouvě na nákup lehkého topného oleje. Domov ji takto vložil do registru.

Směrnice hejtmanství o veřejných zakázkách tendrům právě do 200 tisíc přisuzovala výjimku, díky které je Stanislav nemusí zveřejňovat v krajském elektronickém systému na zadávání veřejných zakázek. A bez potíží je zadával „z ruky“, aniž by se o nich kdokoliv zvenčí dozvěděl.

Trutnovské firmě BScom se v domově vedeném Stanislavem rovněž zadařilo. Loni – opět 31. prosince, což byla sobota – s firmou Stanislav dle registru smluv podepsal 10 mluv za sebou, každou za částku těsně pod 200 tisíc korun. Celkem za zhruba 1,8 milionu. Domov pro seniory přitom kontrakty v registru zveřejnil až o tři měsíce později, čímž porušil paragrafy, podle nichž to musí udělat do měsíce.

Smlouvy navíc pouze odkazují na objednávky a vůbec v nich není uvedeno, co Stanislav nakupoval.

„Byla to dodávka IT techniky,“ řekl jeden z jednatelů firmy BScom Jan Šolín s tím, že neví, proč ředitel Stanislav zakázku rozštípal na menší. S ODS ale zakázky podle něj nijak nesouvisí. „Před návštěvou Petra Fialy nás tehdy oslovili z města. Jsme politicky nezaujatá firma. Nikoho nepodporujeme. Nemáme rádi politiku,“ dodal Šolín s tím, že státní sektor není jádrem jejich byznysu.

To by však činilo celou transakci neplatnou, protože zákon zapovídá, aby se ze smluv plnilo dříve, než jsou zveřejněné v registru smluv. Dodavatel by se dopustil bezdůvodného obohacení.