Do Agrofertu dál tečou veřejné peníze z Čepra. 7,3 miliardy za dva roky

„Rozhodli jsme se zrušit povinné přimíchání biopaliv do nafty. Ekologický dopad je dnes sporný a asi překonaný, stojí to peníze náš stát a naše občany. Zemědělci mohou pěstovat více obilí,“ oznámil tehdy premiér Petr Fiala (ODS).

Jaký dopad to mělo na příjmy Agrofertu, který je v Česku největším producentem biosložek, dosud nebylo známo. Nyní však Seznam Zprávy tyto údaje získaly a jsou překvapující.

Státní společnost Čepro, která biosložky od Agrofertu nakupuje a přimíchává je do pohonných hmot, na dotaz redakce uvedla, že za minulý a letošní rok mohou firmy z Babišova svěřenského fondu za prodej biosložek očekávat tržby v rekordní výši.

Společnosti Preol a Primagra, které spadají pod Agrofert, totiž za rok 2022 získaly přes 3,9 miliardy korun a za rok 2023 by mělo jít o 3,4 miliardy, celkem tedy o 7,3 miliardy korun.

Mezi lety 2013 až 2016 to přitom bylo v průměru zhruba 600 milionů ročně.

Byznys, za který Babiš u poslanců lobboval už před vstupem do politiky, tak navzdory vládnímu útlumu biosložek nadále kvete.

Jde o čísla, která Čepro nikde nezveřejnilo. Dlouhodobě tvrdí, že se na něj nevztahuje zákon o zakázkách, a veřejné soutěže tak vypisuje jen tehdy, když je to pro něj ekonomicky výhodné. V tomto případě ale samo o cenách jednalo s firmami dle vlastního uvážení, jako by to mohla udělat jakákoli soukromá firma.