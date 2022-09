Dostálová vyvázne. Sněmovní audit, jak platila auto pro manžela, narazil

Zjistili při tom, že otec Dostálové koupil na svou firmu ojetou dodávku upravenou pro kempování. Ve stejný čas ministryně a poslankyně zvýšila odměnu své poslanecké asistentce o 15 tisíc (náklady na asistenty hradí do určitého limitu Sněmovna). A rovněž v téže době začala asistentka 15 tisíc měsíc co měsíc posílat na účet otce Dostálové.

Narazilo to ovšem na paragrafy. Zjednodušeně na to, že podle zákona Sněmovna asistentům pouze poskytuje peníze na odměny, za jejich práci však odpovídá poslanec - ten je jejich šéfem. A protože asistenty nezaměstnává, nemůže po nich Sněmovna ani chtít, aby jí dokládali, jakou práci vykonali. Nebo jestli - jak zní podezření u Dostálové - státní peníze jen přes asistentku neprotekly na jiný účel. Třeba právě na auto pro manžela.

„Musíme se striktně držet toho, co říká zákon. A pokud něco nezakazuje, tak je to dovolené. V tomhle případě se tak pohybujeme spíš v etické rovině,“ řekl šéf kanceláře Sněmovny Plíšek.

„Můj otec mi sdělil, že firma koupila dodávku. A já mu na to odpověděla, to bude mít ten můj radost, bude to další ,dárek k narozeninám’. Celé to ale bylo myšleno tak, že budou mít ve firmě konečně auto, které bude jezdit. Snad není nic špatného na tom, že jsem měla radost za svého manžela. Plyne z toho pro mě poučení, že dezinterpretovat se dá všechno, co člověk řekne či napíše,“ napsala Dostálová.