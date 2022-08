Nejen auto pro manžela. Dostálová tlačila zakázky, řekla policie

Policisté za to chtěli Dostálovou stíhat pro zneužití pravomocí, v červenci případ ovšem po tříletém prověřování odložili. Uzavřeli jej s tím, že sice v některých případech postupovala nemorálně a proti pravidlům pro nakládání s peněz ve veřejné sféře, ale že znaky trestného činu to nenaplnilo.

Dostálová odmítla rozhovor, v němž by mohla vážná podezření vyvrátit. Jen vzkázala, že její prošetřování byla „policejní fabulace“. Podrobně nechtěla mluvit o pořízení auta ani o zakázkách CzechTourismu.

„Já jsem vám své stanovisko k tomu dala, a nemám k tomu dál co dodávat. Opravdu nevím, proč bych měla rozebírat něco, co se nestalo a co i policie odložila,“ napsala v textové zprávě Dostálová, jež je nyní poslankyní.