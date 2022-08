Pekarová: Dostálová musí peníze vrátit. Schillerová s Havlíčkem: Věříme jí

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vyzvala exministryni Kláru Dostálovou (ANO), ať vrátí peníze na asistenty, za které podle policie Dostálová koupila manželovi dodávku.

„Paní poslankyně Dostálová by rozhodně měla vrátit veškeré peníze, které využila v rozporu s jejich určením. Byť se dle policie jedná o činy trestněprávně těžko postižitelné, tak v morální rovině je její vina zcela evidentní,“ uvedla Pekarová Adamová pro Seznam Zprávy.

Pokud Dostálová sama peníze nevrátí, chce záležitost řešit prostřednictvím sněmovních orgánů.

„Očekávám, že paní poslankyně se k tomu postaví čelem a peníze sama vrátí. Nicméně pokud tak neučiní, dám podnět příslušným orgánům Sněmovny k prověření této věci,“ dodala Pekarová Adamová.

Na Twitteru přirovnala Pekarová postup tehdejší ministryně za ANO k rozkrádání státu za minulého režimu.

Bývalá ministryně Klára Dostálová koupila svému manželovi auto z peněz určených pro asistentku.



Přesně v duchu hesla - kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Za Andreje Babiše JIM bylo opravdu líp. Měli auto z eráru. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 4, 2022

„Zneužití sněmovních peněz“

Policie podle zjištění Seznam Zpráv popsala, jak Dostálová vyváděla prostředky určené pro poslanecké asistenty. Místo asistentů, kteří mají na starosti odbornou přípravu a podporu poslance při vykonávání mandátu, Dostálová podle policejního usnesení platila auto pro svého manžela.

Každý poslanec má pro své asistenty k dispozici přibližně 50 tisíc korun měsíčně. Zpravidla je dělí mezi více asistentů, nemusí navíc využít celou částku. Asistentka Dostálové ale 15 tisíc takto získaných peněz každý měsíc přeposílala otci tehdejší ministryně. Podle policie tím rodina splácela dodávku, kterou Dostálové otec koupil pro jejího manžela. Dostálová odmítá, že by se dopustila něčeho špatného.

„Policie celou věc odložila. Nemohla ani jinak. Celé je to totiž jedna velká a pro mě absolutně nepochopitelná fabulace,“ napsala Dostálová v textové zprávě. K tomu je nutné poznamenat, že policisté případ odložili na popud státního zástupce - u soudu by totiž z procesních důvodů nebylo možné použít zásadní důkazy v podobě odposlechů.

Na opakované žádosti, aby se v rozhovoru podrobně vyjádřila ke všem okolnostem kauzy, Dostálová reagovala: „Já jsem vám své stanovisko k tomu dala a nemám k tomu dál co dodávat. Opravdu nevím, proč bych měla rozebírat něco, co se nestalo a co i policie odložila.“

Zneužití peněz ale kritizují kromě Pekarové i další představitelé dolní komory Parlamentu.

„Chování, které předvedla bývalá ministryně Dostálová, poškozuje všechny poslance. Z mého pohledu je to jednoznačně zneužití peněz určených pro asistentku,“ řekl redakci místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (ODS).

Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného Dostálová zneužila smysl peněz vymezených pro asistenty poslanců.

„Je to naprosto neakceptovatelné zneužití toho, k čemu mají sloužit finanční prostředky poslanců pro jejich asistenty. Asistent má vykonávat pro poslance práci ve smyslu organizace času, přípravy materiálů, studia sněmovních tisků, protože není v lidských silách jednoho poslance zvládnout to množství, přípravu akcí, podkladů a tak dále. To je práce asistenta, nikoliv to, aby skrze něj byly financovány soukromé výdaje kohokoliv z rodiny poslance,“ řekl Výborný pro Seznam Zprávy.

Místopředsedou Poslanecké sněmovny je také bývalý ministr za ANO Karel Havlíček. Počínání své kolegyně ale kritizovat nechtěl.

„S Klárou Dostálovou jsem se spojil, podle ní je to celé nesmyslné. Já respektuji, že policie celou věc odložila. To je pro mě zásadní,“ napsal Havlíček v textové zprávě.

Prakticky totožnou odpověď zaslala i další kolegyně z tehdejší vlády Alena Schillerová, která je v současnosti šéfkou poslaneckého klubu ANO: „Klára Dostálová se k té věci vyjádřila a i já jsem s ní o tom mluvila a podle ní je to celé nesmysl. Faktem je, že policie celou věc odložila, a to je zásadní. Pokud by se taková věc stala, určitě by ji policie byla schopná doložit i bez odposlechů, a to se nestalo.“

Redakce oslovila i šéfa ANO Andreje Babiše, ten ale na dotaz nereagoval.

Komu by měla peníze vrátit?

Mimo předsedkyně Pekarové Adamové jsou zatím ostatní představitelé Sněmovny opatrní v otázce, zda by Dostálová měla peníze vrátit. Podle policie tehdejší ministryně „vytáhla“ z rozpočtu na asistenty celkem 315 tisíc. Poslanci, které redakce oslovila, si nebyli jistí, jakým způsobem a komu přesně by Dostálová měla peníze vracet.

„Nevím, jestli je v zákonné rovině možné chtít, aby ty peníze vrátila, na druhou stranu co chtít po člověku, který dobrovolně spolupracuje s příslušníkem StB, který sám má konflikt se zákonem,“ řekl Výborný.

V podobném duchu se vyjádřil i místopředseda Sněmovny Bartošek.

„Nedokážu posoudit, jestli to bylo v rozporu s formálními pravidly. Obávám se, že s vyplaceným asistovným si asistent může dělat, co chce. Ale je to jednoznačně popření smyslu, k čemu finanční prostředky pro asistenty slouží,“ řekl Bartošek.