„Policie je mimo realitu.“ Dostálová reaguje na kauzu auta pro manžela

Bývalá ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Klára Dostálová (ANO) se dál zdráhá podrobně vysvětlit nákup automobilu, kvůli němuž ji chtěla policie obvinit z podvodu.

Seznam Zprávám pouze vzkázala, že závěry kriminalistů jsou nesmyslné. „Policie celou věc odložila. Nemohla ani jinak. Celé je to totiž jedna velká a pro mě absolutně nepochopitelná fabulace,“ napsala Dostálová v textové zprávě.

Na opakované žádosti, aby se v rozhovoru podrobně vyjádřila ke všem okolnostem kauzy, reagovala: „Já jsem vám své stanovisko k tomu dala a nemám k tomu dál co dodávat. Opravdu nevím, proč bych měla rozebírat něco, co se nestalo a co i policie odložila.“

Jak Seznam Zprávy popsaly ve čtvrtek, detektivové si byli téměř jisti, že Dostálová koupila svému manželovi k padesátinám dodávku Fiat Ducato z peněz Poslanecké sněmovny. Podle vyšetřovatelů to zakryla trikem - splátky auta se navenek tvářily jako odměna pro její poslaneckou asistentku.

Policisté nakonec Dostálovou nezačali stíhat a v polovině července případ odložili, protože z procesních důvodů nemohli použít nahrané odposlechy jako oficiální důkaz. Seznam Zprávy měly možnost pročíst neveřejné písemné rozhodnutí policie o odložení kauzy.

Žádný dárek, popírá Dostálová

Dostálová v reakci pro Seznam Zprávy nyní napsala, že policejní verze je „v mnoha směrech mimo realitu“.

„Těch nesmyslů jsou tam spousty. Zaprvé, auto nebylo žádným darem, jde o normální firemní dodávku, ve které manžel převáží rámy na obrazy,“ uvedla Dostálová. Manžel Martin Dostál má ve východočeských Hořicích výrobu rámů, firmu vlastní společně s tchánem, Dostálové otcem Vilémem Tvrdíkem.

Že byla starší dodávka, přestavěná na kempování, určena jako dárek pro manžela Martina, ale detektivové vyčetli z whatsappových zpráv uložených v Dostálové mobilu.

„Se svým otcem Ing. Klára Dostálová řeší nákup vozu, kde její otec píše, že koupili on (tedy otec Tvrdík) a Ing. Dostálová společně k narozeninám Martinovi auto Fiat Ducato Panorama…,“ píše se v policejním usnesení o ukončení prověřování případu.

Auto Dostálové otec koupil 10. května 2018 za 399 tisíc. Manžel Dostálové má narozeniny začátkem června. Otec Tvrdík později při výslechu řekl, že auto nebylo dárkem - používají ho běžně ve firmě.

Patnáct tisíc od asistentky

Podle Dostálové nesedí ani policejní podezření, že na splátky auta šly skrytě peníze Poslanecké sněmovny. „Zadruhé, (auto) nebylo koupené ani na leasing a ani na jinou formu úvěru. Nedává tedy logiku, že by bylo splaceno po částkách z veřejných peněz,“ vypočítala dál Dostálová.

Policie ovšem netvrdila, že se dodávka Fiat Ducato Panorama pořizovala na úvěr či na leasing.

Podle policejního usnesení, podloženého převody z účtů, výslechy a smlouvami, to bylo takto: Dodávku koupil Dostálové otec Tvrdík. Ještě předtím se domluvili, že Dostálová fiktivně navýší své poslanecké asistentce plat o 15 tisíc – a tyhle peníze, které poslancům na asistenty poskytuje do určitého limitu Sněmovna, pak bude asistentka měsíc co měsíc posílat Tvrdíkovi.

Jinými slovy: že dodávku rodině Dostálových zaplatil fakticky stát.

Splácení auta? Nebo nájemné Poslanecká asistentka Kláry Dostálové Dita Mašková při policejním výslechu řekla, že 15 tisíc korun určených Sněmovnou na její asistentský plat neposílala otci ministryně Dostálové na splácení auta, ale že šlo o nájem poslanecké kanceláře, kterou si Dostálová zřídila ve firmě svého tatínka. Platila tam necelé čtyři tisíce měsíčně, pak ale otec zdražil nájem právě o 15 tisíc. Policistům na tom přišly podezřelé dvě věci. Zaprvé: zvýšení nájmu přišlo v květnu 2018, právě v době, kdy odposlechli, jak Dostálová s otcem plánovali, že tímhle způsobem, tedy přes odměnu asistentky, dodávku zaplatí. Zadruhé: poslanci čerpají od Sněmovny peníze na nájem kanceláří z jiných fondů, nebyl tedy důvod, aby nájem platila asistentka ze svého platu.

Těchto 15 tisíc pak skutečně asistentka Dita Mašková hradila na účet Tvrdíkovy firmy (pro niž navíc Mašková pracuje jako účetní a je i členkou představenstva). Od května 2018 do února 2020 takhle odeslala 315 tisíc.

Detektivové v usnesení píší, že dohodu o financování auta mezi Dostálovou a tatínkem vyslechli 10. května 2018 po deváté, Dostálová měla tehdy „napíchnutý“ telefon kvůli vyšetřování údajných podvodů ve státní agentuře CzechTourism. Přesné znění hovoru v usnesení necitují.

Odposlech ale nakonec nesměli použít jako oficiální důkaz, protože by se jednalo jen o menší podvod se sazbou do pěti let vězení. Zákon však umožňuje pracovat s odposlechy jen u velkých podvodů, kdy pachatelům hrozí víc než osm let vězení.

Byl to důvod, jak přiznávají v usnesení, proč Dostálovou nemohli začít stíhat pro podvod. Jednoduše jim tak chyběl silný, přímý důkaz. Ty ostatní, jako třeba převody peněz na účet, nestačily.

Dostálovou původně policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu prověřovali kvůli podezření, že nezákonně ovlivňuje toky peněz na reklamu ve státní agentuře CzechTourism, která pod ni spadala na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Na případ s autem natrefili právě při téhle práci.

Loni na podzim, před sněmovními volbami, Seznam Zprávy zjistily, že obvodní státní zástupce chtěl Dostálovou obvinit - a to především za zakázky CzechTourismu. Nadřízené Městské státní zastupitelství v Praze bylo proti, sesbírané důkazy byly podle jeho názoru slabé.

Když dozorový žalobce dál trval na tom, že ministryni začne stíhat, městské zastupitelství si kauzu stáhlo pod sebe a později nařídilo vyšetřovatelům, ať prošetřování po čtyřech letech oficiálně ukončí. To se také letos v červenci stalo.