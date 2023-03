Hnutí STAN vyloučilo Hlubučka

Bývalý vlivný náměstek pražského primátora na dotaz, zda se proti rozhodnutí odvolá, do vydání článku nereagoval. Mluvčí hnutí dodala, že STAN zatím odvolání neeviduje. Dle stanov na to Hlubuček má 15 dnů, pokud by tak učinil, odvolání by projednalo předsednictvo hnutí.