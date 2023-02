Jurečka už nechce komisi k Bečvě. Gazdík se bojí „zametení“

Zda při vyšetřování katastrofy pochybily státní orgány, v roce 2021 začala přezkoumávat také sněmovní vyšetřovací komise. Pátrání přerušily volby, panovala ale obecná shoda na tom, že po nich má komise v činnosti pokračovat. Plánovala to i vláda Petra Fialy.

„Byl jsem členem předchozí vyšetřovací komise a opravdu jsem tenkrát měl unikátní příležitost se seznámit s celým spisem. Já si úplně nemyslím, že je nutné s tímto pokračovat v tomto volebním období. Pokud by byla většina zákonodárců pro, nebudu to blokovat, jen si říkám, že to není nezbytně nutné,“ uvedl Jurečka.