Lékař Voráček prohrál spor o covid na palubě olympijského letadla

Soudy pravomocně zamítly žalobu ortopeda Vlastimila Voráčka, který podle hygieniků před dvěma roky zřejmě zanesl koronavirus mezi české olympioniky cestující na hry do Japonska.

Lékař podal žalobu kvůli článkům Seznam Zpráv, které závěr šetření pražských hygieniků popsaly. Zněl, že jeden z účastníků letu do Tokia přišel před cestou do styku se třemi nakaženými – a je tedy s největší pravděpodobností tím, kdo covid-19 na palubu letadla zanesl.

„Soudy věcně zhodnotily celou věc tak, že žalobce se okamžikem nástupu do letadla směřujícího do olympijského Tokia stal osobou veřejného zájmu a musel přijmout zvýšený mediální zájem. I pokud jde o nepříjemné otázky. S ohledem na dobu vzniku žalovaných článků soudy též uvedly, že očkování či neočkování proti covidu představovalo otázku veřejného zájmu. V případě žalobce, který je lékařem a mohl být přednostně očkován, toto platí o to více,“ dodal advokát Nohel.