Mynář připustil, že lobboval v kauze Katar

Velmi otevřeně to Tvrdík pojmenoval ve chvíli, kdy se skupinou podnikatelů jednali právě o katarské investici. „To je jeho klub, jeho srdce, on to tam řídí, on to tam menežuje, hrají u něj v Osvětimanech. A jestli Vráťa zjistí, že jsme jednali o čemkoli kolem fotbalu a Slovácko nebylo na prvním místě, to raději skočím z okna,“ prohlásil na nahrávce Tvrdík.