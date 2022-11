Někde jsem nalezl doslovnou shodu, říká expert na plagiáty o disertaci Tuhého

Při analýze disertační práce pana Tuhého jsem narazil na zdroje na internetu, internetové časopisecké články a ukázalo se, že tam jsou velké shody s těmito zdroji, které v disertační práci nejsou uvedeny. Jsou tam často zaměněna pouze slova, která jsou synonymy bez změny významu. Je stejná struktura vět, pořadí, argumentace, stejné obrázky. Disertant ve své práci odkazuje na tištěné odborné publikace, často zahraniční zdroje, ale nebylo prokázáno, že by z těchto zdrojů skutečně vycházel. Je tedy možné, že odkaz na tyto odborné zdroje byl doplněn až dodatečně a převzato to bylo z elektronických webů.

Pokud by skutečně autor vycházel ze zahraničních zdrojů, musel by si text přeložit, vybrat z něj podstatné pasáže, které by pak uvedl v disertační práci a odkázal na onen původní zdroj. Je ale velmi nepravděpodobné, že by také autor článku na internetu použil stejný zahraniční zdroj, na který by neodkázal a přeložil to stejným způsobem se stejnou strukturou vět a vybral stejné myšlenky z daného časopisu nebo knížky.