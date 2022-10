O šikaně jsem nevěděl, hájil se ředitel Slunečnice. Jeho výpověď rozporují

Případ šikany v Domově pro seniory Slunečnice, který před třemi lety odhalili reportéři Seznam Zpráv, nyní rozplétá Okresní soud v Ostravě. Pečovatelky Šárka Š. a Monika H. podle obžaloby dlouhodobě týraly 15 klientek v pokročilém věku.

Důležitou postavou případu je ředitel ostravského zařízení Radek Baran, který domov vede přes 20 let. Když Seznam Zprávy na podzim 2019 na praktiky upozornily, nadřízený pečovatelek odmítal na dotazy reportérů detailněji reagovat. Nebylo tak jasné, zda měl o stížnostech klientek ponětí a měl snahu je řešit. Na své pozici dál zůstává.

Policistům v prosinci před dvěma lety řekl, že se o podezření na týrání seniorů dozvěděl v březnu 2019 od pečovatelky Gabriely Lhoťanové. Právě ona na šikanu v domově upozornila také reportéry.

Z Baranovy i dalších výpovědí přitom vyplývá, že ředitel měl o incidentech pečovatelek s klientkami přinejmenším náznaky ještě dřív.

Dvě stížnosti

Na jaře roku 2019 přinesla Lhoťanová řediteli dvě stížnosti – na svou nadřízenou, vrchní sestru Hanu K., a některé kolegyně. Mezi nimi i na dvě pečovatelky, které nyní sedí na lavici obžalovaných.

Vadilo jí, že se k ní nevhodně chovají. „Také se mě ptala, zda jsem věděl o tom, že dochází k šikaně a týrání klientů prvního oddělení. Odvětil jsem jí, že o tom nic nevím,“ popsal Baran policistům.

Ve stejném protokolu však přiznal, že už dříve řešil stížnosti na chování pečovatelky Šárky Š. Jedna z klientek, která anonymně promluvila také v sérii Ve stínu Slunečnice, mimo jiné vypověděla, že byla škrcena.

„Hovořil jsem s dcerou té paní. Bylo to snad v roce 2017 nebo 2018. Ukazovala mi fotografie na svém mobilu. Paní měla slabý otisk na rameni kolem klíční kosti. Nebyly to otisky na krku. Taková slabá modřina,“ řekl do protokolu.

Dodal, že si do kanceláře předvolal pečovatelku Šárku Š., která u toho měla být. „Sdělila, že by si nic takového nedovolila. Že to bylo špatnou manipulací při koupání klientky. Omluvila se, že k něčemu takovému náhodou došlo,“ popsal.

Obžalovaná Šárka Š. ovšem v pondělí u soudu řekla, že Baran neříkal pravdu. „U pana ředitele jsem nikdy žádnou stížnost od rodiny té klientky neřešila. Nikdy mi neukazoval podlitiny, které měla rodina na mobilu. O těch skutečnostech jsem se dozvěděla až z reportáží na Seznam Zprávách,“ zdůraznila.

Klientka už nežije, její dcera ale u výslechu popsala situaci jinak než ředitel.

Vypověděla, že schůzka s Baranem proběhla mezi čtyřma očima. Předcházelo jí prý více incidentů s pečovatelkou Šárkou Š. Při telefonátu se svojí nechodící matkou třeba slyšela, jak na pokoji dostala vynadáno za pohozenou plenu. „Sestra uviděla na zemi počůranou plenu a začala křičet: ‚Jak se to chováte? Nemyslíte si, že jste v prasečáku?‘“ uvedla do protokolu.

Žádala prý ředitele, aby pečovatelku přeřadil jinam. „Řekl mi, že paní Šárka porušila všechny předepsané kodexy, které jsou na její pracovní pozici. Nakonec řekl, že ji potrestá finančně. S tím jsem ale nesouhlasila, že to není řešení,“ doplnila dcera klientky.

Jak už bylo zmíněno, pečovatelka se u soudu hájila, že s ní nic z toho neřešil. A v domově ještě několik let pracovala. Odešla až po investigativní sérii Seznam Zpráv.

Dcera klientky také uvedla, že se stav matky v domově rychle zhoršoval. Po stížnosti prý pečovatelky už ani nereagovaly na její zvonek v pokoji. „Bylo to horší a horší. Plakala a říkala: ‚Pomoz mi. Já už tady nechci být.‘ Ke konci to byla zlomená nemohoucí žena. Zesnula v nemocnici. Tam mi řekli, že měla být přivezena o 24 hodin dřív,“ popsala u výslechu.

Stejnou klientku však ředitel vnímal jinak. „Byla to plačtivá žena se zhoršeným zdravotním stavem. Nepamatovala si, co bylo před deseti minutami. Měla taky problémy s alkoholem. Vídával jsem ji každé ráno se skupinou kamarádek v prostoru před bufetem, kde je posezení pro klienty. Zde mívala svou štamprli,“ řekl do protokolu.

Uvedl také, že po schůzce s Gabrielou Lhoťanovou, na níž mu řekla o šikaně, ověřoval situaci přímo u klientek. „Ty nám nepotvrdily skutečnosti uváděné ve stížnosti paní Lhoťanové,“ vysvětlil na policii.

Redaktor Seznam Zpráv se chtěl ředitele znovu zeptat na jeho verzi. „V této věci jsem vše vypověděl na policii. V současnosti probíhá soudní řízení a nemohu se víc vyjadřovat,“ reagoval v SMS zprávě.

Policistům Baran řekl, že pečovatelky dostaly výtku až za vzájemnou ostrou hádku na jaře 2019 přímo na oddělení mezi klienty. „Celou situaci jsme vyhodnotili jako porušení etického kodexu a nevhodného chování mezi zaměstnanci patra. Tato výtka směřovala na špatné interpersonální vztahy, nikoli jako porušení směrnic při styku s klienty,“ sdělil.

Radek Baran se hájil, že po zveřejnění problémů v domově zavedli preventivní opatření, aby se nic podobného neopakovalo. „Nastoupil psycholog pro personál i klienty. V prosinci 2019 jsme zavedli mimořádné kontroly vedoucích pracovníků zabývající se přímou péčí a dodržováním všech norem,“ řekl mimo jiné.

Jedna z obžalovaných – Monika H. – v domově dál pracuje, jen na jiném oddělení.

Zřizovatelem domova s kapacitou 400 lůžek je město Ostrava. Primátor Tomáš Macura (ANO) už dříve avizoval, že s personálními důsledky vyčká až na výsledky soudu. V pondělí po dalším soudním jednání zopakoval, že si nebude hrát na „samosoudce“.