Polčákovy konexe z Dozimetru: stýkal se s odsouzeným podnikatelem

„Ve 13:42 Pavel Kos a Stanislav Polčák přistoupili ke zde zaparkovanému vozidlu Mercedes E400 šedé barvy, do kterého Pavel Kos usedl na místo řidiče a Stanislav Polčák usedl na místo spolujezdce. Společně odjeli přes Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, ul. Chotkova, Valdštejnská, do ul. Tomášská,“ napsali policisté do protokolu, který je součástí spisu. Odtud Polčák odešel a policisté dále sledovali Kosův vůz.