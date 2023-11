Policie hledá 153 milionů. Advokátka se do vysvětlování zamotává

Při výslechu se policistům přiznala, že připravila své klienty o miliony, které jí při realitních obchodech svěřili do advokátní úschovy.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání, které měly Seznam Zprávy možnost pročíst, nedokázala tuto věc obviněná advokátka přesvědčivě objasnit. Při výslechu se do vysvětlování zamotávala.

Dodala také, že se do problémů dostala i kvůli půjčkám, ale od koho si půjčovala, odmítla říct. „Nikdy nepočítala, kolik si půjčovala a kolik investovala, až to nabobtnalo do těchto rozměrů,“ zapsali policisté.