Úřad varoval před advokátkou. Marně, skončilo to okradením o 153 milionů

Advokátka podle detektivů zpronevěřila 153 milionů, které jí lidé svěřili do takzvané advokátní úschovy při realitních obchodech. Hanu Sukovou zatkli loni v září, ale ani po ročním vyšetřování se s jistotou neví, kam peníze zmizely.

Seznam Zprávy nyní vypátraly novou důležitou linku, která začátek případu vrací až do roku 2017.

Advokátní úschova je ponechání peněz na neutrálním, bezpečném „území“, dokud se nezavrší dohodnutý obchod. Nejčastěji při prodejích a nákupech nemovitostí. Kupující převede peníze na speciální účet, který zřídí advokát. Zůstanou tam do doby, než katastr zapíše nového majitele. A pak dá advokát pokyn, ať peníze z účtu odejdou prodávajícímu. Totéž se děje třeba při prodejích firem, tam už jsou ve hře desítky nebo stovky milionů. Advokát na peníze v úschově nesmí sáhnout, jinak se jedná o zpronevěru. Česká advokátní komora tvrdí, že takové případy nemilosrdně trestá vyloučením.

Informaci o advokátčiných praktikách tehdy dostala policie i Česká advokátní komora, která na činnost advokátů dohlíží. Hana Suková přesto dál bez problémů i v dalších letech provozovala advokátní služby při realitních obchodech – teď po nich zbylo 44 okradených klientů. Nemají ani své domy, byty nebo pozemky, ani miliony, které za ně předaly advokátce do úschovy.

Takže účty byly v minusu a částky by nestačily na vyplacení klientů, když byl nový vlastník nemovitosti zapsán na katastr. Hana Suková proto chybějící peníze „dosypávala“ z nově přijatých úschov v dalších realitních obchodech.

Podle propočtů policistů takto Hana Suková stihla například jen od ledna do září 2021 vybrat z kont 45 milionů, avšak vrátila na ně pouze 16 milionů.

Hana Suková ani její dcera Pavla Marešová, jimž hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení, případ od začátku nekomentují. Jejich vyjádření se nepodařilo získat ani teď, kdy Seznam Zprávy zjistily ke kauze nové okolnosti a kdy jsou už obě ženy vyšetřovány na svobodě.

Analytici tehdy zároveň varovali, co může nastat.

„V případu JUDr. Hany Sukové existuje nemalé riziko z možného porušování povinností při správě cizího majetku, nebo případně ze spáchání trestného činu zpronevěry, a to zejména v situaci, kdy u tohoto subjektu dojde k sesplatnění většího množství smluvních závazků,“ napsali.

Tedy vylíčili přesně to, z čeho jsou dnes Hana Suková s dcerou Pavlou Marešovou obviněny.

Jestli se kontroloři spokojili jen s tím, že advokátka Suková má navenek vše „papírově“ v pořádku, anebo zda si projeli i pohyby na výpisech úschovních účtů. Tak jako to udělal FAÚ. Z výpisů by bylo totiž ihned jasné, že peníze v rozporu s pravidly odcházely jinam.

Opět tedy nepíše nic konkrétního o tom, zda šli kontroloři i po účtech. Pouze je zde zmínka, že Hana Suková řádně zapisovala úschovy do elektronické evidence.

Neodpověděla však na opakované dotazy, jestli kontrolory zajímaly u kanceláře Hany Sukové i pohyby na úschovních účtech v letech 2017 a 2019 a zda se jimi do hloubky zabývali.

Jak kontrola probíhala, chce vědět i advokátka Marvanová Kordová. „Určitě by se to mělo vysvětlit,“ prohlásila.

Podle textu usnesení o zahájení trestního stíhání Hana Suková při výslechu detektivům přiznala zpronevěru. I to, že vybírala z úschovních účtů hotovost a používala ji pro vlastní potřebu nebo na uhrazení nespecifikovaných půjček.

Hana Suková rovněž do protokolu řekla, že před pádem „letadla“ očekávala velký příliv peněz, který by díru na účtech zahladil. Finance jí měly přijít z patentu na jakési zařízení na snadnou výrobu energie, které stvořil neupřesněný vynálezce z Hradce Králové.

„Tento výrobek měl vyrábět elektrickou energii zadarmo. První impulz z generátoru by zařízení rozhýbal, a to by pak přes elektromagnet pracovalo samo,“ popsala policistům Suková.