Nedávejte peníze k advokátům, není to bezpečné, říká Marvanová

Je to jeden z obvyklých příběhů v kauze pražské advokátky Hany Sukové .

Loni v červnu prodával manželský pár byt. Pět milionů, za které prodej sjednali, mělo - jak je to obvyklé - zůstat v advokátní úschově. A doputovat k manželům, až katastr po měsíci zapíše nového majitele.

Ale nikdo nezasáhl, takže dnes v případu vystupuje 44 okradených lidí, kteří také nemají své nemovitosti a ani peníze. Zpronevěra je nyní v policejních dokumentech vyčíslena na 153 milionů, které advokátka Suková tak jako ve zmíněném případě vzala do úschov při realitních obchodech.

Úschovy u advokátů, do nichž lidé svěřují mnohdy celoživotní úspory, jsou nyní postaveny čistě na důvěře, že přes advokáta peníze bezpečně přejdou z jedné strany obchodu na druhou. Tedy na důvěře v advokáta, že si je nepřivlastní.

Advokáti sice jsou povinně pojištění proti způsobené škodě - a to při poskytování úschov. Ale tohle pojištění se vztahuje jen na případy, kdy se například advokát přepíše a omylem pošle peníze z úschovy na špatný účet. Pojistka nepokrývá zpronevěru ani jiné trestné činy.

Advokátní úschova je ponechání peněz na neutrálním, bezpečném „území“, dokud se nezavrší dohodnutý obchod. Nejčastěji při prodejích a nákupech nemovitostí. Kupující převede peníze na speciální účet, který zřídí advokát. Zůstanou tam do doby, než katastr zapíše nového majitele. A pak dá advokát pokyn, ať peníze z účtu odejdou prodávajícímu. Totéž se děje třeba při prodejích firem, tam už jsou ve hře desítky nebo stovky milionů. Advokát na peníze v úschově nesmí sáhnout, jinak se jedná o zpronevěru. Česká advokátní komora tvrdí, že takové případy nemilosrdně trestá vyloučením.

Česká advokátní komora už dříve argumentovala, že se o pojištění snažila. Ale že na trhu nenašla žádnou pojišťovnu, která by byla ochotna pojistit zpronevěru úschovy.

Jenže zrovna advokátka Suková tohle splňovala: je to třiasedmdesátiletá doktorka práv bez profesních škraloupů, spolupracující 15 let s mnoha zavedenými realitními kancelářemi, které s ní uskutečnily obchody v řádech stovek milionů.

Přesto dnes Haně Sukové hrozí až deset let vězení. Policisté v neveřejném usnesení o zahájení trestního stíhání, které Seznam Zprávy pročetly, tvrdí, že peníze klientů vybírala v hotovosti a chybějící finance na účty dosypávala z nových realitních obchodů. Takže princip „letadla“, který se však loni v září zhroutil.

V reakci na tuto kauzu upravila Česká advokátní komora letos v létě pravidla pro úschovy. Klienti si mohou s advokáty dohodnout, že peníze poputují na účet s pravidelným dohledem: klientovi přijde esemeska pokaždé, když se dají peníze na kontu do pohybu.

Podle Kordové Marvanové to však nestačí, protože fakticky se klient stejně o vykradení účtu dozví, až když je pozdě. „To není systém, který lidem zachrání peníze,“ podotkla Marvanová, která se chystá o změně zákona jednat s Českou advokátní komorou.

U stíhané advokátky Sukové je podle všeho malá šance, že by dokázala 153 milionů klientům vrátit. Policistům při výslechu přesně neřekla, kde peníze skončily.

„Opakovaně uvádí, že věděla, že to, co dělá, je špatné,“ napsali detektivové do usnesení o zahájení trestního stíhání s tím, že Suková použila část peněz „pro vlastní potřebu“.