Šéf advokátní kanceláře rozházel 600 milionů. I díky falešnému titulu

Lidé, kteří ho dobře znali, mluví o Šimonu Kubištovi téměř stejně: vysoce inteligentní právník, přesvědčivý, s osobním kouzlem, které mu otvíralo dveře do byznysu.

Šimon Kubišta je už několik měsíců hlavním aktérem pozoruhodného příběhu, který Seznam Zprávy vypátraly a do detailů popsaly.

Kubišta si doktorský titul psal například na několik let staré prezentace, které jsou dodnes k dohledání na internetu. Mimochodem, řeší v nich témata jako život na dluh, exekuce a vymáhání pohledávek.

Ukázka starší prezentace, která je k nalezení na internetu. Šimon Kubišta v ní vystupuje jako doktor práv (tehdy se ještě kancelář Kubištová & Co. jmenovala Chase & Pullman).

Ostatně nikdy nesložil advokátní zkoušky. A přestože se podle veřejně dostupných dokumentům víc než 10 let představoval jako „řídicí partner“ advokátní kanceláře Kubištová & Co. (založené jeho matkou), neměl v této právní firmě podle obchodního rejstříku žádný vlastnický podíl.

Zeptat se na to Kubišty není možné. Desítky věřitelů, hlavně z řad bank nebo záložen, by rády věděly, co se stalo s penězi, jež Kubištovi poskytly na podnikání v advokátské branži. Jenže Kubišta zmizel.