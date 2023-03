Poslanec STAN brání monopol za 800 milionů, který tu zůstal po ANO

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Poslanec za Starosty a nezávislé Jan Kuchař se rozhodl, že půjde skoro proti všem.

Tady jen krátký výčet: proti předsedovi vlastní strany, proti plánům celé koaliční vlády, proti ministerstvům zdravotnictví, vnitra i financí, proti expertům na evropské právo a proti velkým pojišťovnám.

Jan Kuchař ve Sněmovně zdržuje zrušení monopolu, který předloni stvořili poslanci tehdy vládního hnutí ANO. Na odchodnou schválili, že se cizinci dlouhodobě žijící v Česku mohou pojistit pouze u Pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Tato dceřiná akciovka největší zdravotní pojišťovny prodává běžné komerční pojišťovací služby, to znamená pohodlný roční příjem okolo 800 milionů. A pro stát, který jí svěřil zmíněný monopol na cizince, hrozbu: pro podezření z porušení tržních pravidel už Česko prošetřuje Evropská komise, která může uložit vysoké pokuty.

Koalice premiéra Petra Fialy (ODS) proto slíbila, že monopol ukrývající se v zákonu o pobytu cizinců, co nejrychleji zruší. Ale za rok a půl u vlády se jí to nepodařilo, přestože má ve Sněmovně pohodlnou většinu.

Proč? Zákon se nejprve dlouho nedostal na program jednání poslanců, pak zase poslanci, včetně některých koaličních, váhali, jak má zrušení monopolu vypadat.

A nyní přišel koaliční poslanec z hnutí STAN Jan Kuchař s návrhem, který podle kritiků ukončení monopolu akorát zkomplikuje a oddálí.

„Není za tím nic jiného než (snaha) ten monopol co nejdéle udržet. A je to velká ostuda,“ kritizoval to senátor za koaliční ODS Tomáš Jirsa, který o zrušení monopolu dlouhodobě usiluje.

Právě v Senátu vznikla jednoduchá novela cizineckého zákona, jež má monopol na pojištění cizinců odstranit a která už druhým rokem leží ve Sněmovně.

Rakušan: Zrušíme to

Poslanec Kuchař chce tuhle novelu přebít vlastním návrhem – cizinec by se už podle něj skutečně nemusel pojistit výhradně u Pojišťovny VZP. Jakákoli zdravotní pojišťovna by si – po vzoru VZP – mohla založit svou komerční pojišťovnu, která by směla tyhle služby poskytovat.

Jenže podle kritiků je to jen nahrazení jednoho velkého monopolu jiným, byť menším: protože Kuchařův návrh by nevrátil stav zpět před vznik monopolu, kdy cizince směly pojišťovat všechny pojišťovny na trhu – dělaly to například Uniqa, Slavie, Ergo nebo Axa.

Jak zjistily Seznám Zprávy, minulý týden už kvůli tomu svému poslanci domlouval i šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. „Jednali jsme spolu, má nějaké výhrady. Ale ty si musíme vyříkat na poslaneckém klubu,“ nechtěl být konkrétní poslanec Kuchař.

Rakušan řekl, že monopol musí skončit. „Vůle zrušit nesmyslný monopol je jasná a dojde k tomu i přes rozdílné individuální názory některých kolegů,“ prohlásil Rakušan.

Poslanec Kuchař nedokáže příliš srozumitelně vysvětlit, proč nesouhlasí s tím, aby se monopol jednoduše ze zákona vyškrtl, a proč je podle něj nutné ho nahradit systémem, kdy cizince budou smět pojišťovat zase jen některé vybrané pojišťovny.

Komise se ptá: Kdy zrušíte monopol? Evropská komise se vážně zabývá podnětem českých komerčních pojišťoven, které si na zavedení monopolu stěžovaly. Podle informací Seznam Zprávy obdrželo Ministerstvo zahraničních věcí v únoru dopis, v němž se komise ptá na aktuální stav projednávání novely zákona, jež má monopol odstranit. A hlavně chce vědět, jak dlouho to ještě bude trvat. „Mohl byste vysvětlit přesné kroky a časový harmonogram po projednání zdravotnickým výborem v Poslanecké sněmovně?“ zní například jedna z otázek.

„Já si hlavně nejsem jistý, že je na zrušení monopolu jednoznačná shoda,“ řekl Kuchař, který je zároveň členem dozorčí rady VZP, „matky“ monopolem zvýhodněné Pojišťovny VZP.

Všeobecná shoda sice skutečně nepanuje, monopol dodnes obhajuje hlavně Miloslav Janulík (ANO), spoluautor pozměňovacího návrhu k cizineckému zákonu, který v roce 2021 monopol vytvořil.

Ovšem jinak jsou pro odstranění monopolu, jak už dříve Seznam Zprávy napsaly, mimo jiné Ministerstvo vnitra i Ministerstvo financí. „Zavedení monopolu Pojišťovny VZP zcela jednoznačně znemožnilo činnost konkurenčním pojišťovnám,“ napsal navíc v únoru Vladimír Přikryl, expert na pojištění z Ministerstva financí, do odborného magazínu Opojištění.cz.

A striktně se za senátorskou novelu (tedy vyškrtnutí výsadního postavení PVZP) staví i Ministerstvo zdravotnictví. „Jsme proti monopolu,“ stručně shrnula Helena Rögnerová, vrchní ředitelka ministerského odboru dohledu nad zdravotními pojišťovnami, na únorovém semináři ve Sněmovně.

Příklad, jak návrh poslance Kuchaře zase o trochu odložil projednání monopolu: minulý týden své paragrafy přednesl na schůzi zdravotního výboru, který se každým podobným zákonem musí zabývat. Poslanci ale nestihli o návrhu hlasovat, protože se protáhla debata a oni museli pospíchat na zasedání Sněmovny, která jednala o valorizaci důchodů.

Kritici Kuchařovy novely nadto upozorňují, že poslanec do své novely zmateně zamíchal ještě další, zbytečné změny, které se týkají složitého systému zdravotního pojištění.

„Pan poslanec Kuchař se přitom v téhle problematice, jak je vidět, naprosto neorientuje. Podle mě to má jediný cíl: celou debatu o monopolu znepřehlednit. Jaká je jeho motivace, to nechci spekulovat,“ reagoval senátor Roman Kraus (ODS), předkladatel senátní verze zrušení monopolu, lékař a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno.

„Zaparkujeme ve Sněmovně“

Dalším koaličním poslancem, který nad úplným zrušení monopolu váhá a uvažuje o mírnějším návrhu kolegy Kuchaře ze STAN, je Tom Philipp z KDU-ČSL. Argumentuje tím, zdravotní pojišťovny by si mohly pojišťováním cizinců přes své dceřiné firmy vylepšovat rozpočty. Peníze od cizinců by se tak podle Philippa vracely zpět do zdravotnictví.

„Ale pokud mě někdo přesvědčí, že je to zbytečné, tak budiž,“ řekl Philipp, jenž má zároveň funkci předsedy správní rady VZP.

Politické dění kolem monopolu přitom přesně odpovídá tomu, co Seznam Zprávy napsaly v loni v létě na základě neveřejného zápisu ze schůze správní rady VZP.

V diskuzi členů tehdy zaznělo, že je potřeba návrh na zrušení monopolu ve Sněmovně „zaparkovat“. Což je výraz pro stav, kdy nějaký zákon je napsaný, ale dlouhé měsíce, či dokonce roky se nedostane na program sněmovní schůze tak, aby se o něm hlasovalo. Anebo se o něm ve sněmovních výborech dlouze diskutuje a podávají se pozměňovací návrhy tak, aby se opět oddálilo hlasování.

Zápis tenkrát neobsahoval jméno člena rady, který větu o „zaparkování“ pronesl.

Podle poslanců ANO, kteří monopol před dvěma lety protlačili Sněmovnou, byly s pojištěním cizincům velké problémy, které monopolem skončily.

Někteří cizinci podle poslanců neměli pojištění, nebo si pojištění zaplatili – za nevýhodných podmínek – u různých polopodvodných makléřských firem. Takže když pak cizinec musel na operaci nebo utrpěl úraz, vznikal problém, kdo nemocnicím léčbu zaplatí. A lékaři se proto bránili cizince přijímat.

„Cizinci si nám stěžují, že nemohou sehnat doktora. Nebo že péči nedostali od své pojišťovny zaplacenu,“ popsal už dříve Robert Kareš, předseda představenstva Pojišťovny VZP.