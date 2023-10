Pošta stopla prodej majetku. Lekla se firmy s nejvyšší nabídkou

Mělo jít o vlaštovku. První prodej nepotřebného majetku, kterým by si Česká pošta pomohla k lepší finanční kondici.

Jednou z příčin krachu této transakce byla podle zjištění Seznam Zpráv obava v horních patrech pošty a Ministerstva vnitra, co se stane, až se zjistí, komu vítězná firma - SPV Bystřická 9 - patří.

Ukazuje to interní dokument útvaru Compliance ČP, který má na starosti jednání společnosti, zaměstnanců a vedení v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. Materiál má redakce k dispozici.

Podnikoví kontroloři v něm proklepli mediální obraz jednoho ze spolumajitelů společnosti SPV Bystřická 9 a dospěli k názoru, že i když ctí presumpci neviny, uzavření smlouvy s touto firmou by mohlo ohrozit reputaci České pošty.

Svatoš na dotaz, v jaké fázi se trestní řízení nachází a co říká na podezření policie, uvedl: „Informace, které uvádíte, nejsou aktuální a neodpovídají skutečnosti.“ Na doplňující otázku, zda to znamená, že již není trestně stíhaný, či zda to případně může doložit nějakým právním dokumentem, nereagoval. Zdroje Seznam Zpráv blízké vyšetřování případu nemocničních zakázek uvedly, že kauza a vyšetřování normálně běží.