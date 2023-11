Rus dostřílel? Hrad hledá nového šéfa lánské obory

Pavla Rusa do funkce jmenoval ještě kancléř Vratislav Mynář. Jeho nástupkyně Jana Vohralíková ale Rusa v křesle ponechala s tím, že se snaží po svém předchůdci Miloši Balákovi dávat věci do pořádku . Rus tak kancléřku společně s prezidentem Petrem Pavlem ještě před měsícem provázel po oboře.

Hrad hledá nového ředitele po necelém roce Rusova působení. Vítěz tendru by měl nastoupit od Nového roku. Seznam Zprávy to zjistily z inzerátu, který se ve středu objevil na serveru Personalka.cz a na úřední desku ho vyvěsila i samotná Lesní správa Lány.

„Kancelář prezidenta republiky se rozhodla vyhlásit transparentní výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kdokoliv, včetně Pavla Rusa,“ konstatovala pouze Mária Pfeiferová z odboru komunikace prezidentské kanceláře.

Pokud Hrad najde pro pozici jiného vhodného uchazeče, podle Pfeiferové to bude znamenat, že Rus s koncem roku v křesle ředitele lesní správy skončí.

Prezidentská kancelář v inzerátu hledá vysokoškoláka s minimálně osmi lety odborné praxe, který bude tisíce hektarů půdy a roční rozpočet zhruba 80 milionů korun spravovat. Zájemci se mohou hlásit do 27. listopadu. Prezidentská kancelář si zároveň nárokuje právo soutěž kdykoliv zrušit.

Rus na dotaz, zda se do tendru plánuje přihlásit, do vydání textu neodpověděl.

Reportéři také popsali případ, jak si v oboře uspořádal lov významný sponzor Petra Pavla. Objednávka a smlouva na naháňku zvěře za 700 tisíc však vznikla a byla vložena lesní správou do registru smluv až potom, co se o akci začaly zajímat Seznam Zprávy. Vohralíková nakonec novinářům řekla, že šlo o administrativní pochybení, ze kterého nebude vyvozovat žádné důsledky.

To, že Pavel Rus po jejím nástupu na rozdíl od jiných manažerů Hradu zůstal, zdůvodňovala nová kancléřka i argumentem, že nemá informace o tom, že by jeho výběr byl v éře Vratislava Mynáře zmanipulovaný. Jana Vohralíková také dodávala, že v Mynářově výběrové komisi seděli i lidé, kteří nebyli zaměstnanci Hradu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Lánech prověřuje nejenom činnost Baláka, ale i samotného nynějšího ředitele Rusa. Reportéři například informovali, že jeho syn se s puškou vyfotil v prezidentské oboře u mrtvého stříbrného daňka v hodnotě zhruba 40 tisíc korun. Rus tvrdí, že zvíře ale střelil on, a to ještě před nástupem do funkce. Na pozvání Vratislava Mynáře a zadarmo.