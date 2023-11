Záhada v oboře. Syn ředitele Lán se fotil s puškou u daňka, ale prý nestřílel

Ředitel Lesní správy Lány Pavel Rus se zaplétá do vysvětlování, zda a jak on a jeho rodina střílejí v prezidentské oboře zvěř, která je majetkem státu.

Když však nyní reportéři Seznam Zpráv získali fotografii, na které Pavel Rus mladší v lánské oboře klečí s puškou nad mrtvým tělem stříbrného daňka s mohutným parožím, jehož hodnota činí podle expertů kolem 40 tisíc korun, vysvětlil to otec-ředitel Rus tak, u mrtvého zvířete je sice jeho syn, ale ve skutečnosti střílel on sám ještě v éře Miloše Zemana.

A to poté, co zpočátku tvrdil, že na snímku svého syna nepoznává. „Já mu nevidím do obličeje,“ uvedl a zajímal se, zda mají reportéři další fotografie, kde by bylo vidět víc.