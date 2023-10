Nový ředitel Lán úřaduje: bydlí na zámečku, dlužil nájem a spolužák vydělává

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Když se funkce ujal Petr Pavel, jeho nová kancléřka Jana Vohralíková ohlásila rozsáhlé změny ve vedení prezidentské kanceláře. Ty se však doteď nedotkly Lesní správy Lány, podřízené organizace, která s rozpočtem 80 milionů korun spravuje tisíce hektarů půdy a ve které v éře Miloše Zemana opakovaně zasahovala policie.

Ke změnám v Lánech nepřistoupila kancléřka navzdory tomu, že tamního ředitele lesní správy Pavla Rusa jmenoval do funkce ještě Zemanův kancléř Vratislav Mynář, jehož éra přinesla řadu afér, jež Petr Pavel sliboval rozkrývat.

Minulé úterý provázel ředitel Pavel Rus prezidenta Pavla i kancléřku Vohralíkovou po oboře. Seznam Zprávy však v posledních měsících zjistily, že i za jeho vedení pokračují v lánské lesní správě věci podobné časům jeho předchůdce a dobrého známého Miloše Baláka, který po dvojnásobném odsouzení za manipulace zakázek dostal od soudu zákaz funkci vykonávat.

Reportéři například objevili, že se nový ředitel Rus ubytoval na loveckém zámečku patřícím Hradu, a to beze smlouvy i bez placení nájmu. Pátrání ukázalo, že miliony z veřejných zakázek nadále tečou firmám spřízněným s Balákem. A také vyšlo najevo, že Pavel Rus nechal v Lánské oboře lovit zadarmo svého syna i Vratislava Mynáře v doprovodu Miloše Baláka.

Pavel Rus zároveň čelí petici 17 podřízených, kteří přímo prezidentovi poslali stížnost, že ředitel vyvíjí na některé zaměstnance psychický nátlak a vyhrožuje propouštěním.

Život na zámečku

Po tom, co Zemanův kancléř Mynář Pavla Rusa do funkce jmenoval, nastěhoval se nový ředitel v lednu na zámeček Amálie patřící Hradu. Lánská lesní správa ho běžně pronajímá lovcům, Rusův předchůdce Balák vydal ceník, podle něhož za dvoulůžkový pokoj účtoval zájemcům zvenčí 1400 korun za noc, za denní pronájem celého zámečku pak 10 tisíc.

Pavel Rus však ve stavení půl roku bydlel podle pátrání Seznam Zpráv beze smlouvy a bezplatně. Když ho s tím reportéři konfrontovali, potvrdil to – s tím, že věci napraví.

„Neplatil jsem, zaplatím to zpětně,“ reagoval na dotazy reportérů v červnu. Uvedl tehdy také, že si právě nechává vyhotovit znalecký posudek, který určí, jakou částku za bydlení uhradí. Rovněž tvrdil, že na zámečku využívá pouze jeden pokoj.

Řádnou nájemní smlouvu s lesní správou pak Pavel Rus podepsal 14 dnů po tom, co ho reportéři s otázkami na bydlení konfrontovali. Podle dokumentu naúčtovala lesní správa na základě znaleckého posudku svému řediteli za půl roku pobytu necelých 25 tisíc korun.

„Zaplatil jsem, si myslím, velmi nadstandardní cenu na to, co platí zaměstnanci lesní správy,“ je si však jistý Pavel Rus.

Nestandardní zpětnou dohodu o bydlení a nájemném mu podepsala i Pavlova kancléřka Jana Vohralíková. Proč se tak rozhodla, odmítá komentovat. „Důvody podpisu nájemních smluv jsou interní informace,“ vysvětlil to za ni její podřízený Karel Čapek z Odboru komunikace prezidentské kanceláře.

„Všechno je vyrovnáno,“ říká tak nyní Pavel Rus. Proč však smlouvu neuzavřel už před tím, než se nastěhoval, jak je u nájmů běžné, neupřesnil. „Byla tady nějaká situace, já jsem se o tom tady bavil. Ty první měsíce to nebylo, řekněme, stabilní na tyto věci,“ uvedl ředitel Lesní správy Lány.

Bydlení Rusova předchůdce Seznam Zprávy už v dubnu popsaly levné bydlení Rusova předchůdce. Bývalý ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák si od Hradu pronajal vilu s celkovou plochou téměř 250 metrů čtverečních a pěti tisíci metry okolních pozemků.

Těsně před jeho odchodem z ředitelské funkce mu pronájem za šest tisíc měsíčně oficiálně prodloužila podřízená. Až do roku 2025. Balák si také do vily nakoupil nábytek za 824 tisíc , za jehož pronájem ale neplatil.

V reakci na zjištění Seznam Zpráv Jana Vohralíková iniciovala výpověď Baláka z tohoto nájmu. Ten tam ale bydlí dále a soudí se o její neplatnost. Odsouzený Balák bydlí ve vile Hradu. Za 21 místností platí šest tisíc

Syn lovec

V éře Miloše Baláka bylo tématem různých podezření také to, kdo všechno v prezidentské oboře zadarmo střílel zvěř. Policie doteď prověřuje, zda nevznikla zásadní škoda, neboť za ulovení větších kusů jelenů, prasat či daňků si Hrad standardně účtuje i statisícové částky.

Ačkoli poskytovat součinnost a důkazy má policii i lesní správa pod vedením Pavla Rusa, pátrání Seznam Zpráv dokládá, že sám ředitel se na podezřelých praktikách podílel. Oboru využil například i k tomu, aby si tu zastřílel jeho syn. V době, kdy už jí Pavel Rus šéfoval.

Ten to nejprve reportérům popíral. „Z mé rodiny nikdo nechodí,“ odvětil nejprve na přímý dotaz. Na další otázku, zda tedy ani jeho děti, dal opět zamítavou odpověď. „Nestřílí,“ řekl.

Teprve na třetí otázku, zda si je opravdu jistý, přiznal něco jiného. „Syn si střelil koloucha siku,“ uvedl ředitel Rus s tím, že syn „má veškerou dokumentaci k výkonu práva myslivosti“.

Musel však přiznat, že za odstřel se neplatilo. Odlovené zvíře je prý v evidenci napsané na něj a on jako zaměstnanec může likvidovat zvěř zadarmo.

Pavel Rus zároveň tvrdí, že případ je to ojedinělý a že normálně na sebe lovy zvěře někoho jiného nevykazuje. On sám loví v oboře hodně. „Kolem 10, 15 kusů měsíčně. I více. Zvěře je tady hodně a musí se zredukovat její stavy. Je to moje pracovní náplň.“

Ředitel Lesní správy Lány ohledně lovů své rodiny mlžil.Video: Adéla Jelínková, Christine Havranová

V oboře je Mynář

To, že v oboře zadarmo lovili i hosté ředitele lesní správy, ve své kontrolní zprávě kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval sice jen období, kdy prezidentské oboře šéfoval Miloš Balák, avšak reportéři zjistili, že na stejné praktiky přistoupil i jeho nástupce Pavel Rus.

V oboře nechal podle výpovědí zaměstnanců lesní správy střílet bývalého kancléře Vratislava Mynáře – zkraje roku, než skončil na počátku března mandát Miloše Zemana.

„Pan Mynář tady byl asi třikrát,“ potvrdil to sám Pavel Rus s tím, že to tehdejší kancléř řešil s Milošem Balákem.

Ten sice v té době byl řadovým zaměstnancem a Rusovým podřízeným, ale i pro to má Pavel Rus vysvětlení. „Pan Mynář byl můj nadřízený, takto si to přál. Já jsem to respektoval,“ říká.

Kolik zvěře a v jaké finanční hodnotě Vratislav Mynář ulovil, Pavel Rus prý neví, i když jako ředitel má povinnost vést účetnictví, v němž by se to mělo zrcadlit. Pro představu – za odstřel velkého jelena si Lesní správa Lány oficiálně účtuje i 200 tisíc korun.

Pavel Rus zároveň přiznává, že ještě před nástupem do křesla ředitele lovil v oboře i on sám. A to na pozvání svého tehdy policií stíhaného předchůdce Baláka a aniž by za to platil. „Řešil to pan Balák. Pozvánka byla postavená tak, že jsem hostem Kanceláře prezidenta republiky,“ upřesnil Rus s tím, že to bylo v letech 2020 a 2021.

Jaké kusy a v jaké hodnotě mu Balák umožnil ulovit, už nynější ředitel říci nechce. „Já vám k tomu teď nechci dávat další informace. Je to i domluva s paní kancléřkou. Vyšetřuje to policie.“

Muž, který nyní zodpovídá za hospodárný chod lánské lesní správy, navíc odmítl, že by dodatečně za ulovenou zvěř zaplatil. „Byl jsem pozván jako cizí člověk. Je to, jako kdyby vás někdo pozval na večeři a za dva roky vám řekne: ‚Zaplať ji,‘“ říká Pavel Rus.

„V mém zájmu je, aby odteď pravidla byla nastavena čistě. A to se děje,“ tvrdí. Nepřistoupil ani na to, že by zaplatil zvíře, které nechal ulovit syna.

Spolužák náměstkem

Při rozkrývání, jak v Lánech úřaduje nový ředitel lesní správy, stojí za pozornosti i to, že Pavel Rus po svém nástupu vytvořil novou pozici výrobního náměstka. Na tento post nevypsal výběrové řízení, ale dosadil tam svého spolužáka a dobrého známého Radka Bažanta. Ten zastával vysoký post v lesní správě i za Baláka, na starosti měl chod lesů.

Balákova éra se pak nadále odráží i v tom, komu se zadávají v Lánech veřejné zakázky na údržbu lesů. Peníze z rozpočtu Hradu podle dokumentů z registru smluv dále míří k subjektům, které kasírovaly veřejné miliony právě už za Baláka odsouzeného za manipulace zakázek.

„Zakázky jsou postaveny naprosto jinak. Veškeré postupy se komunikují s Hradem, aby to bylo transparentní,“ tvrdí však Pavel Rus.

Naposledy v srpnu jako ředitel podepsal rámcovou smlouvu se společností Lesalov, která tak s dalšími třemi firmami dostala příležitost provádět pěstební práce. V součtu za 6,4 milionu korun. Majitel společnosti Milan Macháček je spolužákem a známým nového náměstka Bažanta, ale i samotného Pavla Rusa.

A podle fotografií a svědectví, které mají Seznam Zprávy k dispozici, začala Macháčkova firma v lese pracovat ještě dříve, než s ním Rus smlouvu oficiálně parafoval.

Pavel Rus odmítá, že by tím jeho známého lesní správa zvýhodnila. „Ano, s panem Bažantem a panem Macháčkem jsem chodil do školy. Pak se naše cesty rozešly. Popřáli jsme si na Vánoce a zeptali se, jak se mají děti. To je celý vztah s panem Macháčkem,“ uvádí Rus s tím, že podnikatel je dlouhodobým partnerem lesní správy.

„Nehodlám nikoho upřednostňovat, protože jsme spolužáci,“ dodal Rus s tím, že Macháček získává miliony v otevřených tendrech.

Lesalov na základě dalšího rámcového kontraktu dostal už v březnu za úkol budovat oplocenky za 2,7 milionu korun. Ještě předtím bodoval i v tendru na vyvážení dřeva vyvážecí soupravou. Výsledkem byla rámcová smlouva za 2,8 milionu.

A Milan Macháček paralelně za miliony korun odebírá z obory dřevo. Ve zveřejněných smlouvách ale Rus tají cenu, za kterou jednotlivé typy dřeva Lesalov odebírá. A to navzdory tomu, že jinak má lesní správa na webu zveřejněný oficiální ceník.

Zakázky pro obžalovaného

Na oplocenkách podle milionové smlouvy s lesní správou může pracovat i firma OZ Stavby.

Za tou stojí podnikatel Otto Zach, obžalovaný v kauze tendru na opravy středočeských silnic, k nimž se podle policie dostal za pomoci úplatků. Otto Zach to odmítá, v dubnu ho soud nepravomocně osvobodil a čeká se na odvolací proces.

Otto Zach je dobrý známý bývalého lánského ředitele Baláka, který si u Zacha například skladoval lovecké trofeje, než je zabavila policie. Upozornil na to Deník N.

I Otto Zach krom prací pro lesní správu zároveň nakupuje dřevo. Od ledna mu ho Rus prodal za zhruba tři miliony.

Petice proti Rusovi

Pavlova kancléřka Jana Vohralíková si veřejně pochvalovala, jak se po nástupu Petra Pavla na Hrad v instituci uvolnila mezi řadovými zaměstnanci atmosféra. „Připadalo mi to, jako bych zvedla poklop a lidé najednou začali dýchat. Viděli normálního člověka, který pozdraví, směje se, je pozitivní a neřve,“ vykládala například při květnovém rozhovoru.

Pro Lesní správu v Lánech však slova o úlevě úplně neplatí. Podřízení Pavla Rusa v červnu adresovali prezidentovi petici se 17 podpisy, ve které se píše o „psychickém nátlaku na některé zaměstnance, vyhrožování propouštěním, absolutní absenci pozitivní motivace, šíření strachu a nejistoty z budoucího fungování Lesní správy Lány“. A také o „agresivním a místy až hulvátském vystupování Rusa“.

O podobných pocitech hovoří i někteří zaměstnanci lesní správy, s nimiž pod zárukou anonymity Seznam Zprávy mluvily.

„Je to poměrně standardní věc. Obecně lidé nevnímají změny pozitivně, takže pak si mohou postěžovat. Je to jejich právo. Je potřeba si uvědomit, zda jejich pracovní přístupy tomu odpovídají,“ reaguje na to ředitel Rus. „Nejsem si vědom, že bych na někoho křičel, byl vulgární. Při opakovaných chybách musíte použít větší důraz v hlase,“ dodal.

Foto: Facebook Petra Pavla Takto minulý týden Pavel Rus provázel prezidenta Petra Pavla a kancléřku Janu Vohralíkovou po oboře.

Karel Čapek z tiskového odboru Hradu potvrdil, že petice k prezidentovi dorazila. „Pan prezident obdržel dopis, s jeho obsahem se seznamujeme a informace prověřujeme,“ uvedl.

Už to naznačuje, že zaměstnancům na dopis odpověď z Hradu ani po téměř čtyřech měsících od odeslání nepřišla. Prezidenta tak čekalo na jeho úterní procházce po oboře překvapení, když mu další nespokojený dopis předala přítelkyně jednoho z nyní už bývalých hajných, kterým Rus neprodloužil smlouvu.

„Proč vy jste se obrátil zády k těmto lidem, kteří se na vás obrátili s dopisem, proč tu má pokračovat možná horší éra než za Baláka (ten alespoň uměl slušně jednat s lidmi)?“ napsala prezidentovi.

Jaké plány má s lesní správou kancléřka Vohralíková, není jednoduché zjistit. Hrad záležitost odmítl komentovat.