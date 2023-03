Soudu přišla Zemanova poslední milost. Už mě to nepřekvapilo, říká soudce

Pro Seznam Zprávy uvedl, že „je to prezidentovo právo“ a bere to „jako fakt“.

V kauze je už druhým z odsouzených, kdo milost dostal – tím prvním byl bývalý ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, jemuž byly tříletý nepodmíněný trest a pokuta 1,8 milonu prezidentem zrušeny ještě dříve, než soudce stihl sepsat pravomocný verdikt do písemné podoby.

„Vzhledem k tomu, že v té věci byla udělena už jedna milost s odůvodněním a za okolností, které se nezdají být úplně v souladu s tím, co bylo ve skutečnosti zjištěno, tato druhá milost už nemůže překvapit,“ komentoval Zemanův pardon pro Energii soudce Sedlařík.

Podle soudce však to, že se rozsudek dotýká zaměstnanců, není argument pro to, aby firma nebyla odsouzena. „Zaměstnance má spousta právnických osob a právě proto, aby je neohrožovaly, samy musejí udělat maximum pro to, aby se vyhnuly situaci, jako je páchání trestné činnosti. Natož ji páchat tím způsobem, který byl zjištěn,“ říká Petr Sedlařík.