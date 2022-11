Děkan stahoval e-maily elitního chemika. Unikla citlivá data armády USA

Případ již rozplétá policie. Seznam Zprávy nahlédly do spisu, ze kterého vyplývá, že Oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájilo úkony trestního řízení „ve věci Kubala – porušení tajemství dopravovaných zpráv Olomouc“.

„Je to velice citlivý únik dat. Je třeba si uvědomit, že pracovně přicházíme do kontaktu mimo jiné s partnery ze zahraničních univerzit a výzkumných organizací, ale i ambasád, bezpečnostních složek, grantových agentur a samozřejmě také soukromých firem. Je pro mě nepředstavitelné, že děkan Kubala odmítá data vrátit,“ uvedl Banáš. „Bezesporu by věc měla být řešena v plné součinnosti s policií,“ dodal ředitel vysokoškolského ústavu.