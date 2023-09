Vyšetřování zločinu s toxickým odpadem se protahuje, sudy zůstávají v zemi

Jenže policisté znalcům lhůtu prodloužili o téměř jeden rok. Mají je nově, jak zjistily Seznam Zprávy, dokončit až do konce července 2024. Přitom dozorující státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že bez těchto posudků nemůže být vyšetřování dokončeno.

„To by mě taky zajímalo, proč se to zaseklo, ale bude lepší se obrátit na úřady. Já k tomu říkat nic víc nemohu,“ prohlásil Ondrůšek. „Určitě se o svém znaleckém posudku bavit nebudu. Neberte to špatně, ale mám jako znalec nějaké povinnosti,“ řekl zase Kratochvíl.