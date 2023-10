Zakázka na metro D: nové důkazy, proč neměla vyhrát nabídka za 30 miliard

A že pražský dopravní podnik jako zadavatel zakázky neudělal dost, aby to odhalil.

Strabag šel do tendru s cenou 30,7 miliardy. V podaných námitkách teď soutěž napadá s argumentem, že vítězná Subterra uváděla ve své nabídce nepravdivé údaje o zkušenostech svých klíčových stavbyvedoucích a manažerů. V podmínkách soutěže totiž bylo přesně vyjmenováno, co mají mít tito lidé profesně za sebou – většinou se jedná o zkušenosti s ražbou miliardových tunelů jednou z používaných metod.

Druhá etapa metra D se začne stavět nejdřív na jaře. Zatím se neví, jak do plánu zasáhnout spory o výsledek veřejné zakázky.

„Je navíc nepravděpodobné, že by ekonom zodpovědný za budget daného projektu nevěděl o výskytu zástupce stavbyvedoucího, pokud by na daném projektu skutečně participoval,“ napsal Strabag do dokumentu o námitkách.