Zakázka na metro D: Vyloučená firma se obrátí na policii, mluví o podvodu

Subterra například podle konkurentů dosadila do funkce zástupce stavbyvedoucího inženýra Radka K., u něhož deklarovala, že zkušenosti s metrem získal už před lety při prodloužení trasy linky A do Motola. Konkurenční firmy si však stěžovaly, že na téhle stavbě Radek K. (a doložily to například články z odborných časopisů) působil jen v nižší funkci. Ne jako zástupce stavbyvedoucího, k čemuž mu navíc v té době ještě chyběla dokončená vysoká škola.