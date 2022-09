Láska k násilí, pochopení pro teror. Co spojuje Čechy válčící proti Ukrajině

Vědí přitom, že se z hlediska našeho trestního zákoníku podílejí na aktivitách teroristických supin. Zastavit je to – zmasírované dezinformacemi – nedokáže.

Erik Eštu, Pavel Kafka, Oldřich Grund, Alexej Fadějev, Jiří Urbánek, Pavel Botka, Martin Sukup, Lukáš Nováček, Martin Kantor, Alojz Polák. Před českými soudy už během několika posledních let stanulo deset mužů, kteří se po ruské anexi Krymu vydali na východ Ukrajiny bojovat v řadách proruských separatistů.

„Všichni ti, kdo odešli bojovat na Ukrajinu proti ukrajinským silám v řadách separatistů, mají společné to, že jsou to v zásadě všichni lidé z okraje společnosti. Lidé s kriminální minulostí, kteří se tady dopouštěli trestné činnosti ve větší či menší míře,“ popisuje státní zástupce Marek Bodlák.

„Měli často problémy se začleněním do společnosti, byla u nich méně příznivá možnost resocializace,“ popisuje Martin Bílý, co mají tito lidé společného.

Nemyslí si ale, že by hlavním motivem byl útěk před minulostí. V první řadě se svobodně rozhodli bojovat proti suverénnímu, demokratickému státu.

Alojz Polák odletěl na konci roku 2016 do Rostova na Donu, odkud taxíkem dojel do neuznané Doněcké lidové republiky.

Nechal se vyzbrojit a vystrojit a brzy se zapojil do bojových akcí. Nejprve jako odstřelovač, později jako velitel čety. Podle rozsudku jako odstřelovač zastřelil přinejmenším čtyři ukrajinské vojáky. Polák zřejmě patří k těm, kdo podlehli proruské propagandě.

Se skupinou podobně laděných lidí začal chodit s airsoftovou puškou cvičit do lesa, zajímal se o vojenskou taktiku a začal sledovat nacionalistické stránky na Facebooku.

Polák má rád auta, ženské, chce být středem pozornosti a a předvádí se, popsal jeho kolega z bezpečnostní agentury. Byl to pouliční rváč. V roce 2016 prodal dům, požádal kolegu, aby za něj platil alimenty, a zmizel na Ukrajinu.

Na internetu se ale stal svým způsobem hvězdou. Fotil se se zbraněmi, chlubil se přesnými zásahy. V rozhovoru pro česká média se nechal slyšet, že do Česka se vrátí pouze na tanku nebo na padáku. U soudu i díky této dokumentaci dostal dvacetiletý trest, nyní v jeho nepřítomnosti běží odvolání.

Martin Kantor je dalším z těch, kteří si od soudu měli odnést nejvyšší trest. Loni na podzim mu odvolací soud potvrdil dvacet let odnětí svobody. Rozsudek si ale nevyslechl – je na něj vydaný mezinárodní zatykač.

Soud poslal do vazby známé postavy české dezinformační scény Patrika Tušla a Tomáše Čermáka. Policie je viní ze dvou trestných činů – hanobení národa, rasy, etnické skupiny a z podněcování k nenávisti vůči skupině osob.

Kantor v létě 2015 nasedl v Ruzyni na letadlo a odletěl do Rostova na Donu, odkud odjel do Českem neuznané Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny. Podepsal roční kontrakt v armádě takzvaného Novoruska, nechal se vystrojit, vyzbrojit a vyškolit v pokládání min, podstoupil odstřelovačský výcvik a následně se zapojil do bojů proti ukrajinské armádě.