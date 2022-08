Konec Malé Paříže. Proč mizí obyvatelé slavných metropolí

Město Prostějov. Dříve chlouba Hanácka. Dnes místo, které postupně přichází o své obyvatele. Také z tohoto důvodu se sídlo umístilo v dolní třicítce z 206 největších českých a moravských měst, která Seznam Zprávy zařadily do hodnocení s názvem „Kde se žije nejlépe“.

„Na univerzitě pak dostanete brýle vysokoškoláka a očekáváte slušnou nabídku kultury a zábavy. Toho je ale v Prostějově málo. Potom chcete založit rodinu. K tomu potřebujete stabilní práci a kvalitní bydlení. Jenže u nás jsou nástupní platy 25 tisíc a byty za osmičku. Tak to zkoušíte ve vesnicích kolem, nakonec to vzdáte a stěhujete se pryč,“ popisuje pirát zkušenosti svých spolužáků z prostějovského gymnázia, ze kterých odešly dvě třetiny.

„Prostějov býval čtvrtým největším městem na Moravě a měl jednu z největších židovských komunit v Českých zemích,“ připomíná slávu své metropole primátor František Jura (ANO). Není těžké mu uvěřit, pokud přijímá hosty ve své kanceláři. Dřevem obložené zdi s vestavěnou knihovnou, štukovaný strop a mohutný křišťálový lustr může závidět i většina českých ministrů, a to není primátorova pracovna zdaleka nejhonosnější místností radnice.

Svědčí o bohatství místních podnikatelů v oděvním a strojírenském průmyslu, jejichž sláva koncem 19. století pronikla přinejmenším do všech zemí habsburské monarchie a udržela se do druhé světové války. V létě před osmdesáti lety však všechny členy místní židovské komunity, včetně majitelů největších podniků, odvezli nacisté do vyhlazovacích táborů. Po válce komunisté vyvlastnili zbylé průmyslníky. Slávu oděvního průmyslu však chtěli zachránit a za nádražím na východě města vystavěli továrnu OP Prostějov.