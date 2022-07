Lázně nebo volno navíc. Válek plánuje odměny za preventivní prohlídky

Preventivních vyšetření, která odhalí nádory, při pandemii covidu jen v Česku ubylo o stovky tisíc. Pacienti se kvůli strachu z covidu báli chodit do nemocnic. Zařízení také byla často preventivně zavřená. Podle expertů je to časovaná bomba, kterou je urychleně potřeba řešit.

„Zodpovědní pacienti mimo to zdravotnímu systému šetří peníze, velmi pomáhají. Měli by dostat nějaké benefity. Také záleží, co navrhnou odborníci z pojišťoven nebo ministerstva. Chceme mít jasno do konce roku, aby mohly některé benefity platit už od toho dalšího,“ řekl ministr.