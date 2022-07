Michael Kocáb o své kandidatuře na prezidenta rozhodne na poslední chvíli

„Já po tom netoužím, to je největší devíza. Jakmile se někdo moc dere nahoru, tak je to vždycky špatně, protože má nějaký důvod, proč se chce k moci dostat. Já po tom netoužím, jsem zakotvený v hudbě a umění,“ uvedl Kocáb.

S rozhodnutím o kandidatuře bude čekat do poslední chvíle. „Čekám, že probleskne nějaké jméno, na které bych se mohl spolehnout a kterému bych věřil, které by nebylo z tohoto ‚kadlubu‘. Pak bych to už vůbec neřešil, ale také se to nemusí stát. Také tam to jméno může být, ale může být bez šancí. Zatím některá jména vidím, ale nevidím jejich reálné šance,“ uvedl Kocáb, podle něhož je v Česku spousta skvělých lidí, kteří se však do volby nehlásí, nebo nemají šanci.