Milion stránek o zločinech KGB. Čechům je pomohli zpřístupnit Ukrajinci

Jedná se o vyšetřovací spisy vedené na československé krajany, spisy uprchlíků z nacisty okupované Evropy včetně Československa, kteří byli za války zatčeni a vězněni na sovětském území. Také dokumenty, které se vztahují k poválečné sovětizaci Podkarpatské Rusi a invazi do Československa v roce 1968.

V online archivu jsou ale i materiály o krajanech, kteří se upsali sovětským bezpečnostním složkám, za druhé světové války spolupracovali s nacisty nebo se zapojili do pronásledování Židů.

Informace obsažené v digitalizovaných dokumentech jsou podle ředitele Kohuta důležité pro celý svět - aby pochopil, co je zač impérium se sídlem v Moskvě. „Rusko je pořád stejné. To, co se dělo před sto lety, se děje stále,“ prohlásil Kohut s odkazem na loňské vraždění civilistů v Buči a jinde.